健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

長輩半夜嚴重血尿掛急診 攝護腺肥大併發大出血險沒命

2026/02/02 11:42

攝護腺肥大使表面佈滿脆弱的靜脈曲張血管叢，一旦血管破裂可能導致大量出血並在膀胱內形成血塊，嚴重會引發尿滯留及出血性休克。（民生醫院提供）

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄1名長輩日前因半夜嚴重血尿掛急診，醫師檢查發現是攝護腺肥大併發大出血，因情況危急，隨即啟動急診手術及輸血，經止血與攝護腺處理，幫助老翁脫離險境。

高雄市立民生醫院泌尿科主任蔡秀男指出，臨床常見高齡男性因攝護腺肥大多年，以致攝護腺表面佈滿豐富且脆弱的靜脈曲張血管叢，一旦血管破裂可能導致大量出血並在膀胱內形成血塊，未即時處理可能引發尿滯留甚至出血性休克。

這名長輩因出現血尿，門診超音波檢查發現膀胱嚴重尿滯留約700毫升，導尿後膀胱內仍積存大量鮮血與血塊，情況一度危急，幸經跨單位醫療團隊合作，及時幫助病患脫離險境。

雷射手術可精準針對出血點進行凝固，並同步將攝護腺組織切除與刨除。（民生醫院提供）

蔡秀男表示，這次手術醫療團隊運用先進的「二極體雷射（波長1470nm）手術系統」，藉由其優異的汽化與組織止血特性，精準針對出血點進行凝固，並同步將攝護腺組織切除與刨除。相較傳統電刀手術，雷射手術能有效減少術中出血量，縮短手術與麻醉時間，對於高齡或患有心血管疾病者安全性相對提升，降低併發症風險，亦有助於縮短病患住院天數。

民生醫院泌尿科團隊為了早期發現潛在病灶，與健檢中心長期合作推動「老人健檢免費膀胱與攝護腺超音波檢查」，並成立「行動PCN穿刺引流小組」，提供24小時緊急諮詢與手術服務，確保病患在關鍵時刻能獲得及時救治。

一名長輩因嚴重血尿掛急診，經緊急手術和輸血救回一命。（民生醫院提供）

