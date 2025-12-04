自由電子報
健康 > 杏林動態

新竹台大分院X台灣微軟 國際研討會探索AI全球臨床應用

2025/12/04 10:29

新竹台大分院 × 台灣微軟智慧醫療應用國際研討會議程一覽。（新竹台大分院提供）



〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹台大分院、台灣微軟與國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局共同合作，12月11日（星期四）上午 8時25分至12時20分，將在新竹生物醫學園區研發中心國際會議廳舉辦智慧醫療應用國際研討會，帶來國際數位健康、科技城智慧醫療與生成式 AI 臨床應用的最新觀點，邀請產學界跨領域交流。

新竹台大分院表示，此研討會匯集國內外專家，以「國際數位健康論壇」、「科技城中的智慧醫療與職場安全新思維」及「生成式 AI 驅動智慧臨床應用」三大主題為核心，深入解析智慧醫療的最新發展趨勢與實務應用。國際知名講者 John Doyle 與 Dr. Peter J. Embí 將帶來全球及美國在數位健康與人工智慧醫療應用上的前瞻觀點，提供全球專業視野、啟發產業與醫療界的新思維。

此外，研討會議程內容也涵蓋科技城的臨床數據應用、智慧職安監測，以及生成式 AI 在急診教學、藥事決策、病歷管理與護理教育等各臨床領域的實務案例，展現AI技術在提升醫療效率、品質與安全性方面的具體成果。

主辦單位邀請竹科廠商、智慧醫療相關業者及醫療院所參與，期盼透過跨領域交流與經驗分享，共同推動智慧醫療發展，攜手打造更智慧、安全與永續的醫療環境。#

