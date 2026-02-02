自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

台中49歲男心梗OHCA 「葉克膜＋心導管」奇蹟重生

2026/02/02 15:41

澄清醫院中港院區心臟外科主任吳慧中（左）率團隊，以葉克膜加心導管救回游姓患者（右）性命。（院方提供）

澄清醫院中港院區心臟外科主任吳慧中（左）率團隊，以葉克膜加心導管救回游姓患者（右）性命。（院方提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中西屯區49歲游姓男士，晚餐後準備就寢突倒在家中，心肺功能停止（醫學稱OHCA），由救護車送到澄清醫院中港院區，急診室團隊查出疑急性心肌梗塞所致，心臟外科主任吳慧中立即裝置葉克膜進行體外循環支持，幫助游男維持心跳與血液循環，再由心臟內科執行心導管處置，成功救回性命。

游男去年在家吃晚餐後，感覺不適但沒太在意，深夜如常就寢前失去意識，游妻在119電話指導下進行CPR（心肺復甦術），救護車運往澄清醫院途中進行10次AED（體外心臟去顫器）電擊，急診時心電圖仍呈現致命性心律不整，醫療團隊施行壓胸、電擊並給予急救藥物仍無效，迅速聯繫心臟外科裝置葉克膜支援銜接檢查處置。

澄清醫院心臟外科主任吳慧中說，患者到院後立即裝置葉克膜進行體外循環支持，接著由心臟內科醫師劉昱成執行心導管處置，緊接送至心導管室打通堵塞血管，成功救回性命，歷經近1個月住院治療，游男完全康復重返職場，沒有留下任何後遺症。

吳慧中強調，游先生是突發性倒下，過往無特殊或慢性病史，根據澄清醫院心臟外科2025年最新統計，心因性休克或心跳停止危急病患，在葉克膜（ECMO）介入支持，存活率高達 55%，而像游先生到院前心肺功能停止（OHCA）患者，搶救存活率也達到 46%。

臨床上患者失去呼吸與脈搏，常見肇因包括心肌梗塞、致命性心律不整、心臟系統疾病或呼吸系統異常，當發生急性心肌梗塞導致OHCA，單靠傳統CPR按壓不夠，醫療團隊先用「葉克膜」作為暫時的心臟替代幫浦（橋樑），維持全身血液循環，讓心臟內科醫師有時間進行心導管手術打通阻塞血管。

澄清醫院急診醫學科醫師謝佳銘說，病人倒下4-6分鐘獲得即時有效CPR急救，能減少大腦損傷且提升2-3倍存活率，反之，每延遲1分鐘，存活率相對下降7-10%，而游先生正因為到院前不中斷地搶救，才能幫助急診有更充裕時間處置。

