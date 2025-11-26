攝護腺肥大尿不出來 微創水蒸氣消融術助順暢

長安醫院泌尿微創中心主任黃煒軒提醒，攝護腺肥大為中老年男性常見問題，若排尿變慢、夜尿頻繁或有殘尿感等情形，應及早就醫檢查。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕56歲黃先生長期受攝護腺肥大之苦，頻尿、夜尿、排尿速度慢；另一位62歲謝先生，也因嚴重攝護腺肥大導致尿不出來，曾多次插尿管急救，餘尿量更高達400毫升，兩人前往泌尿科就診，在醫生建議下，接受自費的「微創水蒸氣攝護腺消融術（Rezum）」，術後尿流速提升，攝護腺體積也縮小，讓他們開心終於可以順暢尿尿。

長安醫院泌尿微創中心主任黃煒軒表示，微創水蒸氣攝護腺消融術是一種以攝氏103度水蒸氣破壞攝護腺增生細胞的微創治療方式。整個手術時間約10至20分鐘，無需全身麻醉，患者當天就可返家休養。相較傳統刮除或雷射手術，水蒸氣治療具有傷口小、出血少、疼痛輕微等優點，並能最大程度保留性功能與射精能力，成為中高齡男性治療攝護腺肥大的新選擇。

黃煒軒指出，微創水蒸氣攝護腺消融術特別適合攝護腺體積介於30至80克、藥物效果不佳、希望保留性功能，或因高齡、心血管疾病等因素無法接受長時間麻醉的患者。

不過，由於組織被水蒸氣破壞後會出現短暫腫脹，因此術後可能需留置導尿管約1週，待壞死的組織被人體自然吸收、體積縮小後，排尿狀況將逐步改善並達到最佳療效。

黃煒軒表示，這名黃姓患者經治療後，術後3個月追蹤顯示，最大尿流速從每秒11毫升提升至19.6毫升，幾乎倍增，讓他開心終於不用尿一下停一下；謝姓患者治療後，攝護腺體積從80克縮小至44克，餘尿量降至23毫升，成功恢復自主排尿，不必再為導尿管所困。

黃煒軒提醒，攝護腺肥大為中老年男性常見問題，約有一半50歲以上男性出現相關症狀。若排尿變慢、夜尿頻繁或有殘尿感等情形，應及早就醫檢查，避免膀胱功能退化或尿滯留惡化。

