自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 傷病癌症 > 外傷

別再用「兩指神功」救嬰兒！ 2025年最新急救指引出爐

2025/10/25 13:27

嬰幼兒CPR使用的「兩指神功」正式走入歷史，最新指引建議採「單手掌壓法」或「雙拇指環抱胸廓法」，更能提升嬰幼兒的急救成功率。（資料照）

嬰幼兒CPR使用的「兩指神功」正式走入歷史，最新指引建議採「單手掌壓法」或「雙拇指環抱胸廓法」，更能提升嬰幼兒的急救成功率。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕心肺復甦術（CPR）救命關鍵再升級！美國心臟協會（AHA）近日公布2025年最新急救指引，針對嬰幼兒CPR、異物哽塞與自動體外心臟去顫器（AED）使用都有重大調整，顛覆過去急救常識，像是嬰幼兒CPR使用的「兩指神功」正式走入歷史，新版改建議採「單手掌壓法」或「雙拇指環抱胸廓法」，實證顯示更能提升嬰幼兒的急救成功率，專家提醒，新手爸媽與保母應盡快更新觀念，這不只是技術調整，更是救命關鍵。

林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰指出，新版指引中最重要的變革之一，就是嬰幼兒CPR廢除過去使用的「兩指神功」，過去幾十年，教導嬰兒CPR時最經典的畫面，就是施救者用兩根手指按壓嬰兒的胸骨，但2025年的指引明確指出，這個「兩指法」已不再被推薦，取而代之的是兩種更有效的方法「單手掌根法 （single-palm-heel method）」、「雙拇指環抱胸廓法 （two-thumb-encircling-hands method）」。

吳昌騰表示，最新模擬研究顯示，新的兩種按壓方式都比傳統的「兩指法」更容易達到足夠的按壓深度，且有前瞻性登錄研究發現，當施救者使用傳統兩指法時，「所有胸部按壓的深度都不符合AHA指引標準」這項驚人的發現，也成為淘汰舊法、全面改採新手法的最有力證據，對所有父母、保母以及經常照顧嬰兒的人來說，這項更新是必須立刻掌握的救命知識。

另一項重大更新則是針對異物哽塞，吳昌騰指出，過去教導民眾遇到噎到時直接採腹部快速推壓，也就是哈姆立克法，如今新版AHA建議「先進行5次背部拍擊，再做5次腹部推壓」，研究顯示這樣的順序能更有效清除呼吸道異物。

吳昌騰進一步說明，新的急救SOP原則就是「先拍背，再按壓」，對於有意識的成人與兒童，若發生嚴重哽噎，應重複「5次背部拍擊」與「5次腹部快速推壓」的循環；而嬰兒的指引則強調應採「5次背部拍擊」加「5次胸部推壓」的方式，絕不可對嬰兒實施腹部推壓，以免造成內臟損傷。不論對象年齡，有意識的哽噎患者都是「從背部拍擊開始」。

此外，AHA也針對現場急救流程提出新觀念。吳昌騰說，若在到院前發生心肺停止（OHCA），施救者應盡量在現場完成CPR、讓患者恢復自發性呼吸與心跳後再移上救護車，因為在行進中的救護車上，無法維持穩定的按壓品質，若能在現場救回，患者預後會更好。

新指引同時對女性患者使用AED提出更人性化的建議。吳昌騰指出，過去施救教學常要求移除衣物甚至內衣，讓電擊貼片能完全貼在皮膚上，但在實際情況下，這樣的動作不僅造成尷尬與猶豫，也可能延誤寶貴的電擊時機。事實上，只要確保貼片能直接貼在皮膚上、不要黏在衣物上即可，新版指引就特別強調，這項修正兼顧急救時效與患者隱私，能讓更多人敢於伸出援手。

吳昌騰說，以長庚醫院為例，每年約有36起嬰幼兒心肺停止案例，多數在送醫前已失去呼吸心跳，新指引出爐後，基層醫師、保母與一般民眾都應儘快更新救命術知識，各級CPR教學課程也會同步將新制融入實務教學。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中