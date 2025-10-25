別再用「兩指神功」救嬰兒！ 2025年最新急救指引出爐

嬰幼兒CPR使用的「兩指神功」正式走入歷史，最新指引建議採「單手掌壓法」或「雙拇指環抱胸廓法」，更能提升嬰幼兒的急救成功率。（資料照）

〔記者邱芷柔／台北報導〕心肺復甦術（CPR）救命關鍵再升級！美國心臟協會（AHA）近日公布2025年最新急救指引，針對嬰幼兒CPR、異物哽塞與自動體外心臟去顫器（AED）使用都有重大調整，顛覆過去急救常識，像是嬰幼兒CPR使用的「兩指神功」正式走入歷史，新版改建議採「單手掌壓法」或「雙拇指環抱胸廓法」，實證顯示更能提升嬰幼兒的急救成功率，專家提醒，新手爸媽與保母應盡快更新觀念，這不只是技術調整，更是救命關鍵。

林口長庚醫院兒科急診醫師吳昌騰指出，新版指引中最重要的變革之一，就是嬰幼兒CPR廢除過去使用的「兩指神功」，過去幾十年，教導嬰兒CPR時最經典的畫面，就是施救者用兩根手指按壓嬰兒的胸骨，但2025年的指引明確指出，這個「兩指法」已不再被推薦，取而代之的是兩種更有效的方法「單手掌根法 （single-palm-heel method）」、「雙拇指環抱胸廓法 （two-thumb-encircling-hands method）」。

吳昌騰表示，最新模擬研究顯示，新的兩種按壓方式都比傳統的「兩指法」更容易達到足夠的按壓深度，且有前瞻性登錄研究發現，當施救者使用傳統兩指法時，「所有胸部按壓的深度都不符合AHA指引標準」這項驚人的發現，也成為淘汰舊法、全面改採新手法的最有力證據，對所有父母、保母以及經常照顧嬰兒的人來說，這項更新是必須立刻掌握的救命知識。

另一項重大更新則是針對異物哽塞，吳昌騰指出，過去教導民眾遇到噎到時直接採腹部快速推壓，也就是哈姆立克法，如今新版AHA建議「先進行5次背部拍擊，再做5次腹部推壓」，研究顯示這樣的順序能更有效清除呼吸道異物。

吳昌騰進一步說明，新的急救SOP原則就是「先拍背，再按壓」，對於有意識的成人與兒童，若發生嚴重哽噎，應重複「5次背部拍擊」與「5次腹部快速推壓」的循環；而嬰兒的指引則強調應採「5次背部拍擊」加「5次胸部推壓」的方式，絕不可對嬰兒實施腹部推壓，以免造成內臟損傷。不論對象年齡，有意識的哽噎患者都是「從背部拍擊開始」。

此外，AHA也針對現場急救流程提出新觀念。吳昌騰說，若在到院前發生心肺停止（OHCA），施救者應盡量在現場完成CPR、讓患者恢復自發性呼吸與心跳後再移上救護車，因為在行進中的救護車上，無法維持穩定的按壓品質，若能在現場救回，患者預後會更好。

新指引同時對女性患者使用AED提出更人性化的建議。吳昌騰指出，過去施救教學常要求移除衣物甚至內衣，讓電擊貼片能完全貼在皮膚上，但在實際情況下，這樣的動作不僅造成尷尬與猶豫，也可能延誤寶貴的電擊時機。事實上，只要確保貼片能直接貼在皮膚上、不要黏在衣物上即可，新版指引就特別強調，這項修正兼顧急救時效與患者隱私，能讓更多人敢於伸出援手。

吳昌騰說，以長庚醫院為例，每年約有36起嬰幼兒心肺停止案例，多數在送醫前已失去呼吸心跳，新指引出爐後，基層醫師、保母與一般民眾都應儘快更新救命術知識，各級CPR教學課程也會同步將新制融入實務教學。

