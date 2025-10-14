限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》史迪爾氏症難查覺但不易致死 醫：僅1-3％
〔健康頻道／綜合報導〕罕病史迪爾氏症（AOSD）名聲大噪，台大醫院皮膚科主治醫師烏惟新表示，自己與史迪爾氏症的緣分不少，在住院醫師時期曾有2次經歷中，遇到這個罕病並不陌生。
烏惟新在臉書上表示，史迪爾氏症是一種罕見的系統性發炎疾病，常以間歇性高燒（超過39度）、皮疹、關節痛、喉嚨痛或肝脾腫大為表現，對一般消炎藥反應不佳，且無特定實驗室診斷方法，需依據臨床症狀、檢查結果與治療反應綜合判斷，排除血液腫瘤或隱藏性感染等類似疾病。
請繼續往下閱讀...
烏惟新與這病「重逢」在7年前，住院醫師匆匆跑來找他，要他協助看一名病患，這名女子一個月來反覆高燒與紅疹前來急診，經過初步處置但卻未改善又回到門診，學弟向烏惟新分享了他的觀察。「我仔細檢視她手臂上的紅疹，一種熟悉感湧上心頭」。
烏惟新在R2（住院醫師）時照顧一名住院病患，注意到她的皮疹與發燒總在特定時間同時出現。這讓他想起史迪爾氏病的可能性。因為缺乏經驗，他特別請教皮膚科教授邱顯清。教授認同烏惟新的推測，後續檢查也確定為史迪爾氏症。
第二次的「重逢」是在烏惟新R3門診代診時發生，看診病患的症狀再次觸動了他的直覺，馬上聯想到史迪爾氏症，於是請病患血檢，抽血檢查血清蛋白鐵（ferritin），果真異常升高。
烏惟新說，與史迪爾氏症的特殊緣分很難言喻，但他以過去曾照顧這類型的患者經驗，知道他們發病時是極為不適的，在這樣的狀況下確實不宜工作，通常估計史迪爾氏症的特定死亡率在1%-3%。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
熱門賽事、球星動態不漏接
發燒新聞
網友回應