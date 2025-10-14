自由電子報
健康 > 傷病癌症 > 疫病疫苗

健康網》史迪爾氏症難查覺但不易致死 醫：僅1-3％

2025/10/14 16:55

長榮空姐今（14）日告別式，不少同事前來送別。台大醫院皮膚科主治醫師烏惟新表示，史迪爾氏症若好好照護，致命率僅1-3%。圖為長榮空姐告別式。（民眾提供）

長榮空姐今（14）日告別式，不少同事前來送別。台大醫院皮膚科主治醫師烏惟新表示，史迪爾氏症若好好照護，致命率僅1-3%。圖為長榮空姐告別式。（民眾提供）

〔健康頻道／綜合報導〕罕病史迪爾氏症（AOSD）名聲大噪，台大醫院皮膚科主治醫師烏惟新表示，自己與史迪爾氏症的緣分不少，在住院醫師時期曾有2次經歷中，遇到這個罕病並不陌生。

烏惟新在臉書上表示，史迪爾氏症是一種罕見的系統性發炎疾病，常以間歇性高燒（超過39度）、皮疹、關節痛、喉嚨痛或肝脾腫大為表現，對一般消炎藥反應不佳，且無特定實驗室診斷方法，需依據臨床症狀、檢查結果與治療反應綜合判斷，排除血液腫瘤或隱藏性感染等類似疾病。

烏惟新與這病「重逢」在7年前，住院醫師匆匆跑來找他，要他協助看一名病患，這名女子一個月來反覆高燒與紅疹前來急診，經過初步處置但卻未改善又回到門診，學弟向烏惟新分享了他的觀察。「我仔細檢視她手臂上的紅疹，一種熟悉感湧上心頭」。

烏惟新在R2（住院醫師）時照顧一名住院病患，注意到她的皮疹與發燒總在特定時間同時出現。這讓他想起史迪爾氏病的可能性。因為缺乏經驗，他特別請教皮膚科教授邱顯清。教授認同烏惟新的推測，後續檢查也確定為史迪爾氏症。

第二次的「重逢」是在烏惟新R3門診代診時發生，看診病患的症狀再次觸動了他的直覺，馬上聯想到史迪爾氏症，於是請病患血檢，抽血檢查血清蛋白鐵（ferritin），果真異常升高。

烏惟新說，與史迪爾氏症的特殊緣分很難言喻，但他以過去曾照顧這類型的患者經驗，知道他們發病時是極為不適的，在這樣的狀況下確實不宜工作，通常估計史迪爾氏症的特定死亡率在1%-3%。

