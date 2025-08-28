健康網》黑巧克力含多酚降發炎 研究：搭配運動升級免疫力

營養師科提斯引述國外研究指出，黑巧克力因含有兒茶素、前花青素等多酚成分，有助抗氧化、抗發炎、改善肥胖失調的激素；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕喜歡吃巧克力的你，是不是總擔心糖份攝取過多不健康？其實只要選對種類，吃巧克力也好處多多。營養師科提斯引述國外研究指出，純度70-80%的黑巧克力富含多酚等成分，攝取不僅有助於抗氧化、降發炎，若再搭配適度運動，還能幫助提升免疫力。

多酚助抗氧化、改善肥胖失調

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，根據國外研究，純度70-80%的黑巧克力因含有表兒茶素、兒茶素及前花青素等多酚成分，而被發現具有以下有助健康的作用：

●抗氧化：降低活性氧類（ROS）。

●抗發炎：向下調節促進發炎的細胞激素，例如：介白素-6等。

●改善肥胖失調的激素：如增加脂聯素。

黑巧克力+運動 作用更加乘

至於黑巧克力與提升免疫力的關聯為何？科提斯指出，適度運動不僅可減重及提升體能，同時也能提升抗氧化能力及免疫力；但須注意運動過度反而會造成負面效果，例如：表現下滑、抑制免疫及增加受傷風險等。另，在以肥胖者為研究對象的實驗中，受試者進行每週3次跳繩運動，同時補充30g黑巧克力，結果發現，比起單純運動或是吃巧克力，運動+黑巧克力所產生的以下作用更明顯：

●增加抗氧化能力：有助增加抗氧化酵素，如超氧化物歧化酶等，及降低脂質過氧化。

●減少發炎：向下調節促進發炎的細胞激素，如腫瘤壞死因子-α等。

營養師科提斯說，在國外研究實驗中，受試者進行每週3次跳繩運動，同時補充30g黑巧克力，結果發現可減少發炎並增加抗氧化能力；情境照。（圖取自freepik）

科提斯並表示，在另篇循環訓練+黑巧克力的實驗中，受試者也被發現，不僅有助改善免疫功能，對於提升專一性與非專一性免疫反應，獲益也更明顯。由此可知，適當運動+攝取黑巧克力，似乎有協同作用，產生一加一大於二的效果。

科提斯總結表示，依據以上研究結果，注重健康的朋友們，日常不妨可以試試採行運動+黑巧克力助免疫的方式。

