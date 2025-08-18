自由電子報
健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

枸杞抽檢含重金屬！中藥商公會：鮮果比對乾果數據 變「假性超標」

2025/08/18 19:37

台灣消費者保護協會今指出，抽檢30件市售枸杞，發現皆含鎘、鉛等重金屬。（資料照）

台灣消費者保護協會今指出，抽檢30件市售枸杞，發現皆含鎘、鉛等重金屬。（資料照）

〔記者許麗娟／高雄報導〕台灣消費者保護協會今（18）日指出，抽檢30件市售枸杞，發現皆含鎘、鉛等重金屬，其中4件超過鮮果的檢驗標準值。對此，中藥商業同業公會全國聯合會發聲明指出，因果乾水份流失，用鮮果檢驗標準檢測果乾是放錯標準，且土壤和水源天然帶有重金屬元素，強調「檢出」不等於「超標」。

　中藥商公會表示，報導中引用的檢驗標準是「鮮果」，例如鎘≤0.05 mg/kg、鉛 ≤0.1 mg/kg），但實際檢測的樣品是「乾燥後的枸杞果乾」。果乾因水分流失、重量減少，重金屬濃度自然看起來變高，若用鮮果標準去比對乾果數據，就會產生「假性超標」。

　若未針對枸杞乾果訂出專屬標準，正確做法應該是依「乾製品專屬標準」或將檢測數據換算回「鮮果含量」後再比對。

　此外，土壤與灌溉水源中天然就含有鉛、鎘、砷、汞、銅、鋅等元素，作物在生長過程中會吸收水分與養分，因此也會連帶吸收少量重金屬，所以即便沒有工業污染，農產品中也常會檢測到微量重金屬，然而「檢出」不等於「超標」，幾乎所有農產品、藥材都可能檢出微量重金屬。

　中藥商公會強調，用鮮果標準來檢驗乾果，本質上就是錯誤的比對方式。若市售產品為乾貨時，檢驗出的數值需利用公式計算還原濃度，一般鮮果含水量約為 70%，乾貨含水量15%，還原濃度＝檢驗值×（100%－鮮含水量%）/（100%－實際含水量%），經換算並未超標。

