健康 > 傷病癌症 > 三高慢性病

大雪來了》氣溫驟降是身體考驗 醫：不是靠「熬」要重「調」

2025/12/07 06:00

大雪來了，氣溫還是不穩定，忽高忽低的溫度最折騰人。板橋德威內科診所院長王威堯表示，高血壓與心臟病患者最需要警覺的季節；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕大雪是一年裡最容易被忽略、卻最應該被理解的節氣之一。當節氣真正走入深冬，氣溫隨時會垂直下降來報到，身體也會悄悄的啟動「冬季專屬模式」。板橋德威內科診所院長王威堯表示，高血壓與心臟病患最需要警覺的季節。

節氣來到大雪，但氣溫似乎沒有跟上來，王威堯提醒，幾天內氣溫高忽高忽低，對心血管是一大考驗。他指出，在冬天門診裡，最常提醒病人的第一件事：冷，要從保護血管開始。研究指出，氣溫每下降1°C，平均收縮壓會上升約1mmHg；數字雖不大，但累積起來足以影響心血管事件風險。

其次，在大雪以後的天氣，最要呵護的是呼吸道疾病，王威堯說，乾冷空氣會讓鼻黏膜溫度下降，削弱局部免疫細胞的功能，使病毒更容易附著並大量複製，因此流感、感冒、鼻竇炎與氣喘惡化都在此時大幅增加。

在這段時間的看診中，很多病人會說，「明明沒有特別外出或接觸病毒，但就是莫名開始咳、流鼻水」。他指出，這不是運氣不好，而是呼吸道在寒冷中「戰力下降」。加濕、保暖、補水，是這季節最簡單但最有效的醫療行為。

再來是這個節氣以後，人體的代謝會變得不太一樣。氣溫降低後，身體需要更多能量維持體溫，因此交感神經活動提升、食慾增加。想吃火鍋、燒肉、甜點並不是意志薄弱，而是生理訊號。王威堯說，道理都懂但很容易破功。因此，這個季節愛吃高熱量食物，容易讓血糖、血脂和尿酸在冬季悄悄上升。

此外，日照減少讓大腦分泌更多褪黑激素，使人更容易疲倦、提不起勁，有些人甚至會出現冬季型情緒低落。這不是「心情不好」，而是科學上確實存在的季節性生理變化。當你覺得睡不飽、容易煩躁、注意力變差，請記得：這是身體的節奏在回應冬天，而不是你的問題。

王威堯指出，冬天的健康不是靠「熬」，而是靠「調」。調整保暖、調整作息、調整飲食，並適度讓自己的步調慢一點。

