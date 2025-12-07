大雪來了》老症頭又跑出來 針灸、中藥調一下別靠「忍」過冬

大雪來了，冷氣團隨時報到，板橋新生堂/中和逸心堂中醫診所醫師張晉毓指出，別靠「忍」功，不處理雙腳冰冷、浮腫狀況、咽癢乾咳、落枕等問題；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕24節氣來到大雪，其實每個人都很了解自己的身體，板橋新生堂/中和逸心堂中醫診所醫師張晉毓指出，飽受寒冬之苦的老毛病，時候到了就會「跑」出來。最常見是雙腳常出現冰冷、浮腫狀況、咽癢乾咳、落枕。

這些「症頭」報到總是讓人不舒服，張晉毓指出，中醫四診辨證認為，整體偏於「陽虛夾寒」兼見「氣鬱與經絡不通」之象。足部冰冷、水腫多與陽氣不足、水濕滯留相關。咽癢咳嗽呈寒象，寒氣易犯上。肩頸緊繃、易落枕屬經絡不暢，氣血循行受阻。

請繼續往下閱讀...

張晉毓說，採以針灸處理，著重以溫陽散寒、疏通經絡為原則，選取足三里、三陰交、風池、肩井等穴位。施作後肩頸僵硬感明顯下降，落枕發生次數減少。再配合中藥調理，使用溫補脾腎、化濕散寒、兼疏風潤喉的方藥。約3週後，足部水腫改善，咽癢咳嗽明顯減少。

張晉毓提供大雪過後的養生之道：

1.早睡晚起，順應冬季「藏」的原則。

2.保暖護腎（腰、腳、下腹）。

3.少吃生冷，多選溫煮、燉、湯品。

4.運動不求量大，求溫和流汗微微即可。

5.心情保持平和，冬主「藏」，忌大怒或過度消耗。

