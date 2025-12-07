自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

大雪來了》老症頭又跑出來 針灸、中藥調一下別靠「忍」過冬

2025/12/07 07:00

大雪來了，冷氣團隨時報到，板橋新生堂/中和逸心堂中醫診所醫師張晉毓指出，別靠「忍」功，不處理雙腳冰冷、浮腫狀況、咽癢乾咳、落枕等問題；示意圖。（圖取自freepik）

大雪來了，冷氣團隨時報到，板橋新生堂/中和逸心堂中醫診所醫師張晉毓指出，別靠「忍」功，不處理雙腳冰冷、浮腫狀況、咽癢乾咳、落枕等問題；示意圖。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕24節氣來到大雪，其實每個人都很了解自己的身體，板橋新生堂/中和逸心堂中醫診所醫師張晉毓指出，飽受寒冬之苦的老毛病，時候到了就會「跑」出來。最常見是雙腳常出現冰冷、浮腫狀況、咽癢乾咳、落枕。

這些「症頭」報到總是讓人不舒服，張晉毓指出，中醫四診辨證認為，整體偏於「陽虛夾寒」兼見「氣鬱與經絡不通」之象。足部冰冷、水腫多與陽氣不足、水濕滯留相關。咽癢咳嗽呈寒象，寒氣易犯上。肩頸緊繃、易落枕屬經絡不暢，氣血循行受阻。

張晉毓說，採以針灸處理，著重以溫陽散寒、疏通經絡為原則，選取足三里、三陰交、風池、肩井等穴位。施作後肩頸僵硬感明顯下降，落枕發生次數減少。再配合中藥調理，使用溫補脾腎、化濕散寒、兼疏風潤喉的方藥。約3週後，足部水腫改善，咽癢咳嗽明顯減少。

張晉毓提供大雪過後的養生之道：

1.早睡晚起，順應冬季「藏」的原則。

2.保暖護腎（腰、腳、下腹）。

3.少吃生冷，多選溫煮、燉、湯品。

4.運動不求量大，求溫和流汗微微即可。

5.心情保持平和，冬主「藏」，忌大怒或過度消耗。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中