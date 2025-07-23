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健康 > 名人健康事

健康網》台電李元瀚最後制服 ICU：尺寸不合趕忙找阿姨改

2025/07/23 18:30

台電員工李元瀚不治身亡後器捐，奇美醫院柳營分院心臟加護病房全體醫護向他的大體鞠躬致敬。（averi686868提供）

台電員工李元瀚不治身亡後器捐，奇美醫院柳營分院心臟加護病房全體醫護向他的大體鞠躬致敬。（averi686868提供）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕台電員工36歲的李元瀚昨（22）日不治身亡，家人決定器捐，奇美醫院柳營分院心臟加護病房全體醫護向他的大體鞠躬致敬，百餘位醫護人員在醫院門口送別他。從15日起照顧他的護理人員，每天謹慎、小心、認真的照顧這位偉大的台電員工。護理師也透露，原本台電準備給李元瀚的制服尺寸不合，她們自發在下班後，找服飾店阿姨緊急修改。

颱風丹娜絲造成中南部大停電，李元瀚連日參與復電作業，15日於義竹鄉執行高壓電搶修時，為加速進度，不幸因公殉職。這場意外造成他多處高壓電傷、燒傷，當場失去意識，送往醫院後即裝置克膜搶救，經過多日治療，因橫紋肌溶解併發急性腎衰竭，演變為缺氧性腦病變不治。

李元瀚在丹娜絲颱風災後搶修電力遭電擊，經搶救7天後，因多重器官嚴重衰竭不治，家屬捐出所有可用的器官。（柳營奇美提供）

李元瀚在丹娜絲颱風災後搶修電力遭電擊，經搶救7天後，因多重器官嚴重衰竭不治，家屬捐出所有可用的器官。（柳營奇美提供）

李元瀚的父母親及太太在他不治後，堅強且勇敢決定器捐，讓他遺愛人間。這段時救治時間，ICU醫護與李家互動良好，更是十分心疼。護理師說：「元瀚的太太面對工作人員總是那麼的鎮靜堅強，很心疼她，我多希望她能好好的大哭一場，這是多麼心碎的事啊！」

護理師在Threads上留言，原本台電準備要給李元瀚穿的台電制服，因為尺寸不合適，下班後她趕緊去新營找，最後盈盈服飾店阿姨巧手改好，還到附近的威登服飾買到大尺碼的西裝褲，讓護理師順利幫李元瀚穿上工整的台電制服。

護理師熬夜縫製小包包，送給李元瀚女兒。（averi686868提供）

護理師熬夜縫製小包包，送給李元瀚女兒。（averi686868提供）

護理師還熬夜鉤了小包包送給李元瀚兩個女兒。李元瀚的太太在大體車前，轉頭跟護理師說：「謝謝妳！我會永遠記得妳」全場醫護淚崩。院方表示，李元瀚左手因高壓電擊造成嚴重碳化，緊急找來3D義肢業者，製作擬真義肢，讓他完完整整到另一個世界。

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