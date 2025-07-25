健康網》綠拿鐵能減重？營養師：3成分穩糖、排毒助瘦身

營養師表示，每日蔬菜攝取量嚴重不足、有便秘問題又遇到代謝卡關者，都很適合飲用綠拿鐵，至於是否可瘦身，則須視情況是否喝對；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年健康風潮崛起，許多人流行喝綠拿鐵補充纖維素、礦物質或膳食纖維，甚至有網傳喝綠拿鐵可瘦身。營養師吳庭妮說，每日蔬菜攝取量嚴重不足、有便秘問題又遇到代謝卡關者，都很適合飲用綠拿鐵，至於是否可瘦身，則須視情況是否喝對。由於綠拿鐵中的蔬果含膳食纖維、鎂、植化素等營養素，有助美肌排毒，還能穩糖抗發炎。

吳庭妮於臉書專頁發影音指出，除了喝對綠拿有可能達到瘦身效果外，每天青菜吃不到3-4個拳頭、便秘又遇到代謝卡關，以及明知果皮、菜梗很營養，卻難以入口者，也特別適合飲用。不過，有些市售綠拿鐵有濾渣或含糖太高，空腹喝不僅容易造成血糖大起大落，還可能讓你一整天更餓、更容易想吃東西；若長期攝取過多糖份，還可能增加脂肪肝風險。

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至於喝綠拿鐵是否真能減重？吳庭妮說明，其中所含膳食纖維，有助養腸道好菌、調整體質、幫助排便；鎂成分參與上百種代謝反應，有益於穩糖、放鬆；植化素能夠幫助抗發炎，也可支援肝臟排毒；尤其對於不愛吃青菜的人，綠拿鐵的確是方便又可解決問題的好選擇。由此可見，只要喝對，綠拿鐵也有可能達到減重瘦身之效。

營養師說，綠拿鐵中所含膳食纖維有助養腸道好菌，鎂有益於穩糖，植化素能幫助抗發炎、排毒；對於不愛吃青菜的人來說，是方便的好選擇；示意圖。（圖取自freepik）

吳庭妮特別提醒，喝綠拿鐵之前，建議注意以下重點，包括：蔬果洗淨後，先用熱水汆燙一下；胃腸急性發作期請勿喝；慎選市售綠拿鐵，有些標榜健康，實際含糖量超高，應仔細挑選；留意成分與比例。

至於應如何選擇食材搭配？她進一步提出以下簡單綠拿鐵設計公式，也建議每日水果量應不超過2-3個拳頭大小：

●簡單配方=蔬菜+水果+好油（或加其他食材）。

●比例原則：蔬菜>水果>油脂類。

●不濾渣最佳，但若有易脹氣等消化不良狀況，需先處理消化問題。

另，吳庭妮表示，也可依個人身體狀況，自行製作不同需求的綠拿鐵。例如：經前症候群嚴重或有婦科困擾（如子宮內膜異位）者，建議選擇羽衣甘藍、青江菜、小松菜、青花菜苗、綠花椰菜等食材；上班壓力爆棚者，建議挑選：奇異果、香蕉（帶皮）、檸檬（一點點就夠）；深綠色葉菜／莧菜；亞麻籽／南瓜籽；豆漿／優酪乳等食材。

吳庭妮提醒，綠拿鐵只是幫助補充營養的工具之一，須注意不能取代3餐。

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