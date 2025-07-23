重症恐搶不到看護？ 衛福部：設「綠色通道」拚1日完成審查

立院修法開放80歲免評聘看護，新制即將上路，衛福部將設「綠色通道」因應，保障重症家庭權益。（資料照，記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕立法院去年修法，開放80歲以上長者聘僱外籍看護工免經巴氏量表評估，新制預計最快將於7月底、8月初上路，面對外界擔憂「僧多粥少」，恐讓真正需要的重症家庭反而被排擠、請不到看護工，衛福部長邱泰源今（23日）表示，將建立重症分流的「綠色通道」，讓癌末等重症患者優先審查，並以「1天內完成」為目標。

邱泰源今天下午出席衛生福利部部慶暨模範公務人員表揚典禮，會前接受媒體聯訪。他指出，新制上路後，衛福部將啟動兩大配套措施，第1是設置重症綠色通道，包括癌末等重症病人可走快速審查通道，加速取得外籍看護；第2，避免照顧空窗期，在等待移工期間，民眾可先透過照管中心安排長照服務不中斷。

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衛福部長照司司長祝健芳補充，依據「就業服務法」第46條修正案，免巴氏量表評估的對象有2類，一是80歲以上長者，二是70至79歲癌症2期以上患者。衛福部要做的「重症綠色通道」是依癌症分期與嚴重度判斷。

她進一步說明，目前已確定癌症四期患者可納入綠色通道；癌症2、3期者原則上仍走一般審查程序，若病情特殊，可由醫師診斷書佐證、再視情況評估是否加速處理。至於無分期的非實體癌症與其他重大疾病，由勞動部會同專業學會研議，預計將於7月底對外公告適用病類。

祝健芳指出，目前全台聘僱外籍看護的審查作業，由各地方政府照管中心負責，未來將明確分流為重症與一般案件，減少重症家庭等待時間。中央也會集中人力處理重症案件，勞動部因應申請量成長，已同意增補36名審查人力，全年總審查人力達到101人。

她也強調，在等待外籍看護到位期間，民眾可同步申請長照服務，包含交通接送、短期照顧、喘息服務及輔具補助等，形成不中斷的照顧機制。未來移工若請假，也能搭配長照系統支援，維持家庭照護穩定性。

對於民團關注部分移工可能傾向選擇照顧輕症個案，甚至要求加薪以留任，祝健芳也回應，移工轉換雇主已有勞動部既有管理機制，衛福部也會配合政策落實，持續監督整體執行狀況。

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