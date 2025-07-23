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健康 > 心理精神

睡眠障礙成新國病！安眠藥年用量破11億顆 醫：長期用藥恐成癮

2025/07/23 15:06

我國不少人飽受失眠所苦；去年調查發現，全台20歲以上成人有超過4成因睡眠障礙產生身心困擾。（圖取自shutterstock）

我國不少人飽受失眠所苦；去年調查發現，全台20歲以上成人有超過4成因睡眠障礙產生身心困擾。（圖取自shutterstock）

〔記者林志怡／台北報導〕現代生活壓力爆棚，睡眠障礙已成為我國新國病，精神科醫師楊聰財指出，睡眠障礙除造成腦袋混沌、注意力下降、判斷力錯誤等情況外，還會增加衰弱、跌倒，甚至於心血管疾病風險，現行常用安眠藥物多具有成癮風險，患者用藥期間務必同時配合生活習慣調整等，才能慢慢減藥、擺脫惡性循環。

楊聰財指出，睡眠障礙可說是台灣的國病，去（2024）年調查發現，全台20歲以上成人有超過4成因睡眠障礙產生身心困擾，台灣睡眠醫學學會調查更指出，我國慢性失眠（失眠症狀持續3個月以上）盛行率達10.7%女性、高齡者更是風險族群。

此外，60至74歲高齡失眠者失智症風險是一般人的2.12倍，長期睡眠時間少6小時者，高血壓風險增加4倍，同時具有3種失眠症狀者，心衰竭風險較僅具1症狀者增加5.25倍，並長期失眠者可能出現衰弱、容易跌倒等情況。

然而，楊聰財說，我國約有450萬人使用助眠藥物，一年藥物用量高達11億顆，高居亞洲第一，平均每人每年服藥顆數超過200顆，但最常見的「BZD類（苯二氮平類）」與「Z-Drug類」藥物只要連續使用1個月以上，就存在成癮風險，甚至因為抑制大腦功能，出現記憶力或注意力無法集中的腦霧現象。

楊聰財也指出，前述藥物多屬管制藥品，但各科醫師都能開立處方，長期存在濫用風險，近年已有研究發現，失眠患者夜間的食慾素訊息傳導路徑過度活化，並有透過抑制食慾素促進睡眠的新藥問世，另也有透過褪黑激素等機轉改善睡眠情況的藥物，均不具有成癮性，有望降低患者用藥風險。

「終極目標是希望不要被藥物綁住！」楊聰財強調，睡眠障礙往往是其他嚴重壓力、心理問題的冰山一角，使用藥物改善睡眠情況只是過渡手段、治標不治本，務必同時諮詢專業精神醫療團隊協助，透過生活習慣改善、運動、睡眠行為調整等治療方案，才能真正遠離惡性循環。

楊聰財提醒，患者務必要有療程的概念，腦袋不是吃特效藥就能馬上改善，比如血清素調整藥物至少2週才會慢慢見效，另透過慢慢調整與減藥，通常3到6個月睡眠情況有機會明顯好轉，實際時間長短看個人努力，若有家人陪同運動、舒壓、調整作息，有機會更快改善。

楊聰財提醒，使用安眠藥物只是治療睡眠障礙的過渡手段，改善睡眠品質需從生活習慣等著手，才能避免陷入惡性循環。（記者林志怡攝）

楊聰財提醒，使用安眠藥物只是治療睡眠障礙的過渡手段，改善睡眠品質需從生活習慣等著手，才能避免陷入惡性循環。（記者林志怡攝）

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