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健康網》赴韓醫美風險高 醫示警：這些部位一打錯恐爛臉失明

2025/07/23 14:45

醫師提醒，初次接受醫美療程者，建議選擇安全區域，如：下巴、蘋果肌或淺層填充等，避開額頭、鼻樑、眉間等高風險區域；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

醫師提醒，初次接受醫美療程者，建議選擇安全區域，如：下巴、蘋果肌或淺層填充等，避開額頭、鼻樑、眉間等高風險區域；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據交通部觀光署統計，2024年台灣赴韓旅遊人次達142.9萬人次，其中以20至39歲的年輕族群為主。他們傾向將旅遊與醫美結合，卻忽略了醫美是醫療，而不是商品，淨妍醫美診所醫師李家騏提醒，微整雖看似小型療程，實則對醫師技術要求極高，尤其臉部某些部位更是「高風險區」，施作不當可能導致導致血管栓塞、皮膚壞死，甚至視覺永久喪失，呼籲民眾應審慎選擇診所與專業醫師。

全臉最難打部位曝光 醫點名這區風險高

李家騏指出，在微整注射中，眉間、鼻背與鼻尖、深層法令紋、眼周、太陽穴與額頭，因鄰近重要動脈（如眼上動脈、滑車上動脈、鼻背動脈、顏面動脈分支等等）與視網膜血管相通，若施打時不慎將填充物注入血管中，可能導致血管栓塞，進一步造成皮膚壞死，甚至視覺永久喪失，屬於需特別注意的高風險注射區。

醫揭臉部「高風險區」，施作不當可能導致導致血管栓塞、皮膚壞死，甚至視覺永久喪失。（淨妍診所提供）

醫揭臉部「高風險區」，施作不當可能導致導致血管栓塞、皮膚壞死，甚至視覺永久喪失。（淨妍診所提供）

臨床上，李家騏曾處理過外院轉診的併發症案例，包括注射後即時皮膚變白、劇痛，數小時內產生壞死現象。這不是單純的技術問題，更涉及醫師對解剖學的理解、操作手法與風險意識。這些狀況在經驗不足或施打過快的情況下特別容易發生。

海外醫美價格誘人 當心缺乏安全保障

2024年我國赴韓旅遊人次中，20至39歲族群占比達44%，約63萬人次，其中女性旅客高達95.98萬人，占整體的67.15%，顯示年輕女性為主要客群。從水光、電音波，到玻尿酸與肉毒桿菌注射等醫美療程，皆為熱門選擇，展現年輕族群對醫美保養的高度關注。

李家騏指出：「海外醫美固然有吸引力，但可能缺乏完整術前評估與術後追蹤，若出現不適或併發症時，返國後也難以即時處理。此外，海外醫美最怕因為語言溝通不良，導致施作結果跟期待不同，進而產生落差與後悔感。」

他強調，尤其涉及注射類療程時，若產品來源不明或劑量掌控不當，恐造成腫脹、壞死甚至視力受損等嚴重問題。

針對審美觀具有明顯「地域性」差異的說法，李家騏表示，醫美的重點應該是「協調與適合」，而非單一審美模板的複製。每個人有不同的骨架、皮膚質地與氣質，如果盲目追求他國的審美標準，反而可能導致五官不協調，甚至破壞原本的個人特色。找到「最適合自己」的美感，才能達到最佳滿意療效。

李家騏醫師提醒，若決定進行海外醫美，務必先謹慎評估三大關鍵點，以免因一時衝動造成無法挽回的後果。（淨妍診所提供）

李家騏醫師提醒，若決定進行海外醫美，務必先謹慎評估三大關鍵點，以免因一時衝動造成無法挽回的後果。（淨妍診所提供）

選擇海外醫美3大關鍵點 慎防「變美」不成反「變臉」

李家騏提醒，若決定進行海外醫美，務必先謹慎評估以下3大關鍵點，以免因一時衝動造成無法挽回的後果。

●確認醫師資歷與執照來源

不要只看網路評價或社群行銷，應要求診所提供執業醫師的醫療證照與實際案例，避免誤信非專業人士。

●術後照護安排要明確

海外醫美常因語言、時差、地理距離等因素，無法提供術後追蹤或即時處理問題，務必確認診所是否提供術後諮詢管道，或與當地醫療機構合作。

●避免高風險部位施打

初次接受療程者，建議選擇安全區域，如：下巴、蘋果肌或淺層填充等，避開額頭、鼻樑、眉間等高風險區域。

醫美非商品 選對專業比撿便宜更重要

李家騏提醒，醫美本是讓人更有自信的輔助選擇，但若忽略專業與安全，只因價格誘惑而選擇不合格場所，可能得不償失。李家騏呼籲，醫美是醫療不是商品，安全永遠優先於效果，尤其是在面對高風險部位更需謹慎，希望每一位追求美麗的民眾能夠「安心變美」而非「冒險變臉」。

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