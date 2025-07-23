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健康 > 心理精神

苗栗縣增設心理衛生中心 強化通霄、苑裡心理健康資源

2025/07/23 12:52

苗栗縣增設心理衛生中心 強化通霄、苑裡心理健康資源。（記者蔡政珉攝）

苗栗縣增設心理衛生中心 強化通霄、苑裡心理健康資源。（記者蔡政珉攝）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕現代社會民眾可能因為工作、家庭、人際關係或學業等等因素產生心理壓力，甚至罹患憂鬱症等相關心理疾病，苗栗縣配合中央政策之前陸續在位於山線的苗栗市、中港溪一帶的頭份市設立心理衛生中心，協助縣民。不過，苗栗縣政府考量苗栗縣南部未設置，出於服務苗南通霄、苑裡鄉親需求，在通霄鎮五南里設置通霄鎮社區心理衛生中心，為全縣第3處，盼強化在地心理健康資源。

苗栗縣長鍾東錦表示，民眾若發現親友可能有相關需求，可以盡速向心理衛生中心求助；鍾東錦也提到，深入地方服務的里長、代表等，能盡量傳遞相關服務。

苗栗縣政府表示，依據中央每33萬人口設置一處社區心理衛生中心的規劃，苗栗原設置兩處各位於苗栗市、頭份市，為了鄉親心理健康權益設立第3處通霄鎮社區心理衛生中心，提供更多民眾能就近獲得專業心理服務。

通霄鎮社區心理衛生中心啟用後可提供通霄、苑裡地區民眾「精神疾病個案追蹤與關懷訪視」、「自殺防治通報與介入服務」、「心理健康諮詢與轉介」、「家庭照顧者支持與培力」、「社區心理衛教與預防宣導活動」等服務。

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