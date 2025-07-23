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每15件抗生素不良反應就有1件是兒童！ 食藥署籲「4不1要」

2025/07/23 12:07

食藥署副署長王德原提醒，家長應落實「4不1要」原則，一起守護兒童用藥安全。（記者邱芷柔攝）

食藥署副署長王德原提醒，家長應落實「4不1要」原則，一起守護兒童用藥安全。（記者邱芷柔攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕孩子感冒發燒時，不少家長擔心病情惡化，會主動要求醫師開立抗生素，但抗生素並非萬靈丹，濫用恐引發副作用與抗藥性。食品藥物管理署統計，近5年全台共通報2354件抗生素不良反應，其中12歲以下兒童占154件，約每15件中就有1件來自兒童族群。食藥署今（23日）呼籲家長落實「4不1要」原則：不主動要求、不自行購買、不吃他人藥、不隨便停藥、要遵守醫囑，守護兒童用藥安全。

食藥署副署長王德原表示，統計顯示通報比率最高的藥品為安莫西林（Amoxicillin），占整體通報的48.8%，在12歲以下兒童中占比更高達55%。從通報症狀來看，皮膚反應最常見，其次為腸胃道與全身性不適，而在兒童通報中，皮膚症狀占比高達69.9%，腸胃道13.1%，呼吸道則有3.4%。

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰指出，兒童器官尚未發育成熟，對藥品的代謝與反應與成人不同，使用前必須經過醫師審慎評估。（記者邱芷柔攝）

林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰指出，兒童器官尚未發育成熟，對藥品的代謝與反應與成人不同，使用前必須經過醫師審慎評估。（記者邱芷柔攝）

「兒童不是縮小版的大人！」林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰提醒，兒童器官尚未發育成熟，對藥物的代謝與反應與成人不同，即使將成人藥物減量也難以推估安全劑量，可能引發抽搐、腸阻塞等嚴重反應。他指出，抗生素常見副作用包括腹瀉與皮膚紅疹，若出現噁心、嘔吐、倦怠等異狀，應立即就醫。

對於用藥時機，吳昌騰說，感冒、支氣管炎、手足口病等多屬病毒感染，不需使用抗生素；僅在細菌感染明確診斷下，如細菌性肺炎、A群鏈球菌性咽喉炎、泌尿道感染、蜂窩性組織炎等，由醫師判斷開立抗生素。他也分享臨床經驗，有家長擅自將成人剩餘的Amoxicillin 500mg減量後給2歲孫子服用，導致噁心、紅疹，最後住院治療。

「吃一半就停藥、忘記吃再補吃、拿大人藥給小孩吃，這些做法看似方便，其實都可能讓細菌養出抗藥性，反而讓病更難治。」吳昌騰強調，用藥劑量、頻率與療程天數都需精準，家長勿自行更動。

食藥署指出，兒童常用抗生素包括安莫西林、頭孢氨苄、阿奇黴素、克拉黴素與磺胺噁唑，主要治療呼吸道、泌尿道及皮膚感染。家長應留意皮疹、腹瀉等副作用，出現異狀應就醫。抗生素須依醫囑服用完，不可隨意丟棄，以免影響環境菌相、助長抗藥性。

為因應全球抗藥性威脅，政府自今年啟動「國家級防疫一體抗生素抗藥性管理行動計畫」，由疾管署、食藥署與農業部共同執行。王德原表示，今年將針對Colistin、Daptomycin、Linezolid與Tigecycline等4種後線抗生素進行21件品質監測，食品方面也預計抽驗500件生鮮與即食食品（如生魚片）中是否帶有抗藥性菌株，目前監測作業仍在進行中。

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