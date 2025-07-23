打嗝不停惹女友抓狂 胃上噯氣竟是主因

台北榮總新竹分院內視鏡室主任蔡志奇醫師提醒，民眾若有打嗝不停但吃藥沒效情況，尋求正確診斷以利治療才是上策！（北榮新竹分院提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕28 歲小陳不管是飯前還是飯後都會一直打嗝，甚至看個電影也「嗝」個不停，讓女友忍不住抓狂；小陳連忙求診，2家診所醫師分別判斷可能是胃食道逆流、功能性消化不良，開立制酸劑、促進腸胃蠕動藥物，但小陳服藥後都未見效果，最後到台北榮總新竹分院就醫診斷為胃上噯氣，需要透過非藥物治療或中樞神經調解劑治療。

內視鏡室主任蔡志奇醫師指出，在台灣，打嗝可能指的是噯氣（belching）或是呃逆（hiccup）。在醫學上belching和hiccup是有明顯的差別，造成的原因、治療方式也不盡相同。但在中文都稱為打嗝。噯氣是指空氣從食道或胃排出，同時會有低頻的聲音；相對呃逆是橫膈膜快速收縮，聲門關閉產生高頻的聲音。

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蔡志奇表示，噯氣又分為2種，分別是胃噯氣和胃上噯氣。胃噯氣是指氣體從胃裡進入食道，再從口腔排出。可能跟胃食道逆流、功能性消化不良、胃輕癱有關，所以胃酸抑制藥物、腸胃蠕動藥物會有效。吃飯細嚼慢嚥、不喝含氣飲料也會減少胃噯氣。

而胃上噯氣是指把口腔的氣體吸入食道上端，再排出來，跟胃沒有關係。這跟吞空氣又不一樣，吞空氣是把氣吞入胃中。這整個過程是病人主動去做的，可能跟病患壓力、焦慮有關。一旦病患出現胃上噯氣現象就會時不時使用，直到被身邊的人察覺異常。胃上噯氣在病患睡覺、專心做某件事或說話的時候並不會發生。

蔡志奇指出，胃上噯氣是腸腦交互作用障礙的其中一種，或許通俗一點的說法是腦胃道的自律神經失調。也可視為是精神科的疾病在腸胃道的表現。各式腸胃藥物通常沒用，部份有用的人可能是來自於交雜多種診斷或是安慰劑效應。正確治療方式應為行為認知治療、腹式呼吸練習、中樞神經調解劑。

胃噯氣、胃上噯氣臨床上可能分不出來，但藉由食道阻抗併酸鹼檢測、食道壓力檢測是可以有效做出診斷。上述小陳很有可能是胃上噯氣的患者，需要透過非藥物治療或中樞神經調解劑治療。民眾若有打嗝不停但吃藥沒效情況，尋求正確診斷以利治療才是上策！

改善脹氣的衛教宣導。（北榮新竹分院提供）

胃藥使用的衛教宣導。（北榮新竹分院提供）

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