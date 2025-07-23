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健康 > 護眼顧齒

健康網》夏日戲水當心眼疾纏身 醫曝隱眼族「看不見的風險」

2025/07/23 10:36

醫師提醒，夏日進行相關會讓眼睛接觸到水的活動，都應盡量避免配戴隱形眼鏡，可考慮改戴有度數的泳鏡，以防感染；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

醫師提醒，夏日進行相關會讓眼睛接觸到水的活動，都應盡量避免配戴隱形眼鏡，可考慮改戴有度數的泳鏡，以防感染；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日不少人會去海邊戲水或是到泳池游泳清涼一下，但台南澄清眼科院長林昕穎提醒，夏天是細菌滋生旺季，若眼睛接觸到水中細菌或不乾淨的水源，易導致角膜發炎、乾眼症與結膜炎等問題，尤其配戴隱形眼鏡下水，隱形眼鏡具吸附性，更易讓水中微生物及細菌依附在鏡片上，增加罹患眼疾的風險。

林昕穎指出，台灣夏季悶熱潮濕的特性，是細菌繁殖最頻繁的季節，眼睛感染的案例也隨之增加。夏季常見的眼睛疾病包括角膜炎與結膜炎等，當眼睛接觸到水中的微生物、細菌與阿米巴原蟲等，感染源容易侵入角膜上皮；若是配戴隱形眼鏡的族群更需注意，因為這類感染並非僅限於公共泳池、溪邊及海邊等戶外環境，平常家中的水源或多或少也存在微生物，即便在家中洗澡、洗臉，若有水花濺入眼睛，都有可能讓隱形眼鏡成為附著媒介。

根據日本《光學》期刊報導，洗澡時配戴隱形眼鏡者，感染風險較未配戴者高出數百倍，顯示水中細菌與隱形眼鏡接觸所帶來的潛在威脅不可忽視。

林昕穎提醒，夏日進行相關會讓眼睛接觸到水的活動，都應盡量避免配戴隱形眼鏡，可考慮改戴有度數的泳鏡。一旦發現眼睛有紅腫、視線模糊或分泌物異常等症狀，應立即停戴隱形眼鏡，並就醫確認，切勿自行點藥或延誤治療時機。

不少旅遊、戶外活動或水上活動的愛好者會選擇近視雷射手術，但林昕穎提醒，一般而言，做完近視雷射1週後可運動，但如果要從事游泳、潛水等高強度運動，在手術後建議應至少間隔1個月，並配合醫師安排的回診時程，確保角膜表面穩定、無乾眼或傷口異常，才能放心參與這類活動。

林昕穎醫師提醒，近視雷射手術後，至少休息1週以上，才可進行一般運動（澄清眼科提供）

林昕穎醫師提醒，近視雷射手術後，至少休息1週以上，才可進行一般運動（澄清眼科提供）

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