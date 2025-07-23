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健康網》看牙舒眠麻醉入夢鄉 醫：感冒、氣喘童不宜

2025/07/23 13:55

小小孩看牙，過去只能用束板或者全身麻醉處理；圖為情境照。（圖取自freepik）

小小孩看牙，過去只能用束板或者全身麻醉處理；圖為情境照。（圖取自freepik）

李惠芬／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕「舒眠鎮靜麻醉」對牙醫來說，幫兒童看牙真是一大幫手，過去只能用束板或者全身麻醉處理。林口長庚一般麻醉主治醫師蕭裕叡指出，若是體型太小的小孩，又或是接受麻醉前一至兩週內有嚴重呼吸道感染（如發燒、濃痰、黏稠鼻涕、氣喘發作等），因為容易造成呼吸道阻塞，則不適合接受鎮靜麻醉（舒眠鎮靜麻醉）。

健康網》看牙舒眠麻醉入夢鄉 醫：感冒、氣喘童不宜

根據「長庚醫院醫訊」上，蕭裕叡指出，「舒眠鎮靜麻醉」麻醉醫師可透過點滴給予適當的麻醉藥物，精準地控制在中、重度鎮靜的麻醉深度，讓小孩可以在睡著、無壓力，且能保有自主呼吸的狀態下進行牙科的治療。因為此種麻醉方式甦醒的時間比較短，也少有噁心嘔吐的不良反應，過程「就像睡了一覺」，因而有「舒眠麻醉」一說。

至於全身麻醉，蕭裕叡說，患者在麻醉的過程中常需要進行氣管內插管以維持呼吸道暢通，所以甦醒時間較長，也有比較高的機會出現噁心嘔吐和喉嚨的不適。

健康網》看牙舒眠麻醉入夢鄉 醫：感冒、氣喘童不宜

謹慎的麻醉團隊會在麻醉前幾天再次與家長聯繫，確認小孩近期的身體狀況，並且告知家長麻醉前的注意事項。確定牙科治療的日期時間後，家長需一同注意，需有足夠的禁食時間，才能有效降低小孩在麻醉過程中被自己的嘔吐物嗆到，進而引發吸入性肺炎的風險。

治療當天，麻醉醫師會根據治療的計畫和小孩的狀況，讓小病童喝下少量的藥水，並在手背敷上局部麻醉藥膏，以減少打針的疼痛感。待鎮靜的藥水和手上的藥膏發揮作用後，便替小孩在放鬆的狀態下打上點滴，然後從靜脈持續給予麻醉藥物。

鎮靜麻醉後常見的症狀：

●頭暈、疲倦：當天也不建議進行耗體能的活動，避免活動中跌倒受傷。少部分的小孩在麻醉恢復的期間可能會有情緒的波動，出現哭鬧、煩躁，甚至有短暫的迷茫感。這些情況通常在藥效完全消退後會改善。

●嘴巴麻腫或疼痛：牙科醫師通常會在治療的區域施打局部麻醉藥，並使用張口器的輔助，因此治療完成後嘴巴可能會有些微麻腫感。剛甦醒時，口水分泌和吞嚥還未適應，需要家長多留意口水倒流的情況，避免小孩嗆咳。並提醒小孩不要咬嘴唇或是吸嘴唇，以免造成嘴唇破皮。

●何時可進食：需要等待藥效完全消退、小孩完全清醒，且沒有噁心嘔吐的清況再進食。

●發燒：因為麻醉前禁食，小孩可能會有輕微脫水的狀況，因此在麻醉結束後，少數的孩子可能有輕微發燒的狀況，建議可多補充水分，觀察小孩的食慾及活動力，大部分的發燒約一天左右會獲得改善。如果隔天仍有高燒，則需要至小兒科求診，評估其他可能造成高燒的原因。

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