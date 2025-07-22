發現肝臟自我修復關鍵基因 陽明交大攜手哈佛登期刊

陽明交大生命科學系暨基因體科學研究所助理教授袁維謙（前排中）率研究團隊攜手哈佛大學發現肝臟修復關鍵基因。（陽明交大提供）

〔記者楊綿傑／台北報導〕發現肝臟自我修復關鍵因素！陽明交通大學攜手美國哈佛大學發現了名為「HBO1」的基因，扮演了抑制肝細胞轉換角色，意味著未來如有藥物能調控這個「剎車開關」，將有潛力激發肝細胞的可塑性，進一步應用於肝臟再生醫學或相關疾病的治療策略，獲國際頂尖期刊《Cell Stem Cell》刊登。

肝臟是人體中少數具有再生修復能力的器官，而膽管的修復是肝臟多種自癒力表現之一。當膽管受損時，原本負責代謝功能的肝細胞能搖身一變為膽道上皮細胞，並且衝向前線修補受損的膽管。然而，這項轉變背後的分子機制長期未明。

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陽明交大與哈佛大學所組研究團隊，發現了名為「HBO1」的基因，扮演抑制肝細胞轉分化的「剎車」角色，讓肝細胞沒有辦法轉換為膽道上皮細胞。

參與研究的陽明交大生命科學系暨基因體科學研究所助理教授袁維謙表示，HBO1會被轉錄輔助因子YAP引導到特定的基因組DNA位置，就像是被派去「踩煞車」一樣，藉著表觀遺傳機制，讓原本想啟動的基因無法順利開啟，從而抑制肝細胞的轉變。如能抑制HBO1採煞車的角色，就能讓肝細胞的染色質結構能更快速重塑，進而促進肝細胞轉分化為功能性膽道上皮細胞，加速膽管修復。

該研究成果已發表於國際頂尖期刊《Cell Stem Cell》，袁維謙指出，團隊將持續推進臨床前研究，期望將這項突破轉化為實際應用，為廣大肝病患者帶來新希望。

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