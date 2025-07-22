健康網》大暑喝茶飲 中醫推5配方解暑補氣

中醫指出，補充水分可選無糖麥茶去火；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕大暑到來，此時氣溫高、濕度大，容易出現中暑、倦怠、食慾不振等情況。中醫師王大元提到，中醫觀點認為「大暑暑氣盛，易耗氣傷津」，因此大暑期間應著重於養心安神、清熱解暑、補氣養陰、健脾祛濕；應適時補水、甜點冰品適量就好。補充水分可選無糖麥茶、減糖薏仁水、黑豆水或薄荷舒甘茶，去火怯濕，也可自煮黃耆紅棗水補氣養血。

王大元在臉書粉專「元氣中醫師 王大元」說明，大暑容易耗氣傷陰，可以嘗試來點黃耆紅棗水，黃耆10-20g、紅棗3顆，再依個人喜好加入微量蜂蜜，加水1000ml，煮沸後小火煮20-30分鐘，能夠補氣養血、固表止汗、潤肺止咳，適合疲乏、頭昏、氣短自汗者。同時也可以按摩神門和內關穴來緩和情緒、寧心安神。

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王大元表示，大暑時節補充水分，可以選擇清熱退火的茶飲，像是微涼的無糖麥茶，麥茶性味甘涼，可以去除虛熱，寧心安神，也可選擇微冰減糖的薏仁水、黑豆水或薄荷舒甘茶，清熱退火又能去除體內濕氣，讓精氣神都變好。

王大元提醒，這段時間吃甜食，要適量、適時，因為甘味入脾，容易助熱、生濕、積痰，特別在暑濕旺盛的時節，過多的甜食反而加重身體負擔， 如果有口氣重、舌苔黃膩、大便黏膩的狀況，多半是濕熱內蘊體質，更應該要減少糖分攝取。

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