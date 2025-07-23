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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》重訓前補充碳水 研究：7關鍵加倍夠力

2025/07/23 08:27

營養師說，據國外研究，重訓前補充碳水是否有助提升表現，應考量訓練時間是否大於45分鐘、空腹8小時以上、訓練數量多寡等情況；情境照。（圖取自freepik）

營養師說，據國外研究，重訓前補充碳水是否有助提升表現，應考量訓練時間是否大於45分鐘、空腹8小時以上、訓練數量多寡等情況；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕近年來運動風氣盛，追求重訓增肌者不在少數，但運動前到底要不要吃東西，各有不同主張者。營養師科提斯指出，據國外研究表示，補充醣類並不會提升重訓最大力量的表現，但會增加訓練量，尤其是在訓練時間大於45分鐘空腹8小時以上訓練數量多寡進行下肢訓練受訓者的飽足感增加血中乳酸量提供血糖作為能量等情況下，補充碳水有助增加表現度。

科提斯於臉書專頁「營養師科提斯-運動營養與科學體重管理」發文表示，有的人習慣空腹進行重量訓練，因為怕練到一半腸胃不適、甚至想吐。但醣類是中等到高強度運動的主要能量來源，重量訓練屬於高強度運動，所以醣的補充，對於重量訓練的表現應該很重要。不過，關於醣類對重量訓練表現的研究結果卻不一致。

研究：訓練時間短效益不明顯

科提斯指出，研究結果顯示，補充碳水有的有用，有的沒用。沒用的結果，較常出現在訓練時間較短，或是攝取醣類是否可提升力量表現的研究中。有用的結果，則較常出現在訓練時間較長，或是攝取醣類是否可提升訓練量的研究中。整體而言，醣類較不會提升最大力量的表現，但會增加訓練量，尤其是在訓練時間大於45分鐘時。

醣類對重訓表現提升的3方式

科提斯說，在1篇系統性文獻回顧與統合分析研究中提及，補充醣類可能透過3個方式提升表現：增加肌肉中肝醣的儲存量；維持血糖，提供能量；透過口咽接受器，刺激能量提高運動機。至於若想補充醣類提升重量訓練表現，則可考慮以下7點：

●訓練時間大於45分鐘以上、組數8-10組以上，補充醣類可改善表現。

●空腹8小時以上，例如：一早起床後，補充醣類可改善表現。

●練到力竭的組數影響醣類補充的效果，所以訓練量增加時，醣類補充的重要性也增加。

●醣類補充似乎對於下肢訓練更有幫助，所以在進行下肢訓練前及訓練中，補充醣類可能很重要。

●補充的量或許不是那麼重要，重點是讓受訓者感到能量充足，以及不會覺得餓。

●醣類補充會增加血中乳酸量，可能是因為提升訓練量的關係，影響恢復所需時間。加上可能會需要增加休息天數，所以須考慮值不值得。

●血糖是直接可供使用的能量，所以會影響訓練量。運動中補充容易使用的醣，例如：運動飲料，可提升或維持血糖濃度。

科提斯總結說，由於每個人習慣的方式不同，建議可以考量自己的訓練量及習慣後，再考慮是否在訓練前及訓練中補充醣類。

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