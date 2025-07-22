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健康網》迎「土用丑日」應景好料 鰻魚玉子燒補元氣

2025/07/22 10:16

漁業署分享一道充滿元氣與營養的應景料理「鰻魚玉子燒」。（圖擷取自漁業署臉書）

漁業署分享一道充滿元氣與營養的應景料理「鰻魚玉子燒」。（圖擷取自漁業署臉書）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕迎接「土用丑日」（夏季結束前的18天），農業部漁業署在臉書發影片分享一道充滿元氣與營養的應景料理「鰻魚玉子燒」。不僅美味，更富含多種維生素與Omega-3脂肪酸，鰻魚連皮帶骨皆可食，亦富含鈣質，有助於骨骼發育與健康。適合大小朋友一同補充活力，打造夏日健康好氣色。

本次由「周末鮮魚食堂」主廚蔡敬修示範，選用復熱即食的蒲燒鰻，搭配層層煎製、滑嫩金黃的玉子燒，最後點綴海苔絲，成就一道色香味俱全的佳餚。漁業署表示，這道料理入口柔軟，無論是牙口不好的銀髮族，或是正在成長期的孩童，都能安心食用。

漁業署介紹，鰻魚含有豐富的維生素A，有助於保護視力，對長時間使用電腦與手機的現代人特別重要；維生素B群則能協助製造紅血球、穩定神經系統，適合高壓生活族群補充；Omega-3脂肪酸如EPA與DHA，不僅有益心血管健康，還能幫助大腦發育及維護視力；鰻魚連皮帶骨皆可食，亦富含鈣質，有助於骨骼發育與健康。

漁業署介紹，鰻魚含有豐富的維生素A，有助於保護視力，對長時間使用電腦與手機的現代人特別重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

漁業署介紹，鰻魚含有豐富的維生素A，有助於保護視力，對長時間使用電腦與手機的現代人特別重要；圖為情境照。（圖取自freepik）

鰻魚玉子燒 4人份食譜

食材：蒲燒鰻（加熱後使用）150g、雞蛋5顆、海苔片10g。

調味料：鹽1g、味霖20c.c.、沙拉油30c.c.。

每份營養成分（四人份）：熱量1080.5大卡、蛋白質73.9公克、脂肪80.7公克。

作法步驟：

1. 雞蛋打散，加入味霖與鹽拌勻。

2. 小火加熱鍋具，倒入少量沙拉油，接著倒入1/3蛋液搖平煎至半熟，從一側慢慢捲起。

3. 重複倒入蛋液、煎製與捲製的步驟2-3次，完成玉子燒。

4. 玉子燒放涼後切塊備用。蒲燒鰻切塊，疊放於玉子燒上。

5. 海苔剪絲裝飾，即可上桌。

漁業署強調，這道料理不僅營養均衡，口感也層次豐富，柔嫩的蛋香與蒲燒鰻的甘甜醬汁在口中交織，為夏日增添美味驚喜。農業部漁業署也邀請民眾在土用丑日一同動手料理，為自己與家人補足「鰻鰻元氣」。

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