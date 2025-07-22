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健康 > 心理精神

健康網》擺脫「長女病」 諮商師給女兒們的建議

2025/07/22 13:34

華人傳統文化對於「長女」，也就是大女兒有較多要求，同時也容易在父母年老後。（圖取自freepik）

華人傳統文化對於「長女」，也就是大女兒有較多要求，同時也容易在父母年老後。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕你也是家中的「長女」嗎？近期作家張慧慈著作《長女病》內容談到不少家庭的長女，特別是需要照顧家中老父老母的女兒們經歷的痛苦。台北同伴心理諮商所所長余佳容說明，心理學上有個名詞為蠟燭型人格，又稱長女症候群；若妳正好是長女，余佳容也給妳一點建議。

心理師余佳容在粉絲專頁「情緒覺察筆記 余佳容心理師 情感關係 禪繞課程 台北心理諮商 陪伴心理體系」說明，心理學上有個深刻的名詞叫「蠟燭型人格」，又稱「長女症候群」，指的是那些習慣「燃燒自己、照亮別人」的性格特質。作家張慧慈在她的新書《長女病》中，深入分析了這個現象的典型特徵。

●過度自我要求——永遠覺得自己不夠好

她們對自己極其嚴苛，總是認真、負責任，習慣照顧身邊的每一個人。即使已經做得很好，還是會覺得「應該可以做得更好」。這不是完美主義，這是一種深層的自我懷疑。

●害怕面對讚美——總覺得有什麼地方沒做好

余佳容表示，當別人稱讚她們時，她們的第一反應不是開心，而是緊張：「他是不是只是客套？我一定還有哪裡做不好。」她們對自己挑剔不滿，甚至感到自卑，認為讚美背後一定隱藏著批評。

●永遠的「好榜樣」壓力——不能有情緒、不能犯錯

余佳容表示，長女們從小被要求做出好榜樣，或總是被認為做得不夠好。她們學會了壓抑自己的真實情緒，因為「姊姊要懂事」、「妳是老大要讓弟弟妹妹」這些話語，已經深深烙印在她們心中。

●習慣性承擔過多責任——在家庭和職場都一樣

就像該書作者張慧慈從小背負照顧弟妹的壓力，出了社會也成為任勞任怨的社畜。余佳容表示，不論在家庭中或職場，她們都習慣扛起遠超過自己能力範圍的責任。長此以往，這些長女經常出現自律神經失調，甚至罹患憂鬱症。這不是她們的軟弱，這是社會期待造成的必然結果。

●妳的疲憊是正常反應——不需要為感到累而內疚

當妳承擔了太多責任，當妳感到身心俱疲時，這是人類最自然的反應。妳不需要為此感到愧疚，更不需要強迫自己繼續燃燒。就像身體會在過度勞累時發出疼痛信號一樣，心理的疲憊也是在提醒妳：該停下來照顧自己了。

●重新認識妳的價值——妳不只是照顧者

余佳容想對每一位正在閱讀這篇文章的長女說：

●妳的感受是重要的：不要因為習慣照顧他人，就忽略了自己的情緒和需要。妳的快樂、妳的疲憊、妳的委屈，都同樣珍貴。妳的界限值得被尊重：就像每個人都有自己的底線一樣，妳也有權利說「不」。不要因為他人的不理解而質疑自己。妳的價值不在於付出多少：妳的存在本身就有意義，不需要透過不斷的犧牲來證明自己的重要性。當妳拒絕過度付出時，這不是自私，這是自我保護。

●妳可以不完美：社會可能期待妳成為完美的榜樣，但請記住，妳只是一個普通的人，有權利犯錯、有權利軟弱、有權利尋求幫助。

●給每一位長女的提醒

余佳容強調，不要因為社會的期待而懷疑自己，不要因為他人的指責而內疚。當妳選擇照顧自己時，這不是背叛，這是覺醒。每一次我們為自己發聲，都是在為所有女性爭取更好的未來。妳的勇氣，不只是為了自己，也是為了所有女性的明天。「親愛的長女們，妳們辛苦了。請記住，妳們值得被溫柔以待，值得被理解，值得為自己精彩地活一次。」

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