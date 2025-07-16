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半導體主管動一下就喘吁吁 微創手術免開胸救健康

2025/07/16 14:29

中國醫學大學附設醫院心臟血管外科主任林有騫，為林先生進行「微創不停跳2尖瓣膜修補手術」。（記者蔡淑媛攝）

中國醫學大學附設醫院心臟血管外科主任林有騫，為林先生進行「微創不停跳2尖瓣膜修補手術」。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕從事半導體工作的53歲林先生今年年後反覆發燒2、3個星期，就醫發現竟罹患菌血症，造成重度二尖瓣脫垂逆流，加上冠狀動脈也嚴重阻塞，出現中重度心臟衰竭，3月接受「微創不停跳2尖瓣膜修補手術」僅在心尖開小洞做手術，不用傳統開胸手術及心臟停跳風險，術後3天出院，不再喘吁吁，現在能正常生活、工作。

中國醫學大學附設醫院心臟血管外科主任林有騫指出，這類二尖瓣脫垂合併冠狀動脈阻塞病人，過去需接受傳統開胸手術與心臟繞道術，手術風險與恢復期都相當高。

林有騫醫師指出，「微創不停跳2尖瓣膜修補手術」在左心尖以3至5公分小切口穿入，在心臟持續跳動下僅在心尖開小洞完成手術。（記者蔡淑媛攝）

林有騫醫師指出，「微創不停跳2尖瓣膜修補手術」在左心尖以3至5公分小切口穿入，在心臟持續跳動下僅在心尖開小洞完成手術。（記者蔡淑媛攝）

林先生每天工作18小時，工作壓力大、應酬多，有高血壓與高血脂，近年出現呼吸急促、體力下滑，年後又反覆發燒，感染菌血症，疑似侵襲二尖瓣腱索導致斷，造成二尖瓣脫垂合併甩動致重度逆流，且冠狀動脈前降支中段幾乎完全阻塞，不手術在半年內可能重度心衰竭或心肌梗塞。

林先生接受微創不停跳2尖瓣膜修補手術，透過特殊的腱索修補器械（NeoChord），在左心尖以3至5公分小切口穿入，在心臟持續跳動下，以3D經食道心臟超音波導航，精準夾住瓣膜、植入人工鍵索，修補二尖瓣脫垂處，再進行冠狀動脈前降支進行冠狀動脈支架植入術，打通阻塞血管，恢復心肌灌流，一次進行2項微創手術，也成為全台該整合手術的首例。

林有騫說，林先生是典型的二機瓣後葉脫垂個案，瓣膜條件良好、左心室功能保留，適合進行NeoChord手術，手術時心臟不停跳，心臟內科主任陳科維與麻醉科主任張如心帶領超音波團隊，術中即時提供導航影像與結構量測，輔助手術成功完成。

林有騫提醒，二尖瓣脫垂逆流原因，包括原發性的瓣膜本身出問題，包括脫垂、腱索斷裂、感染、老化；以及次發性的心臟擴大原因，為心肌梗塞、心肌病變、或心房顫動，常見於75歲以上長者，約有10%， 多數患者初期無症狀，需定期檢查。

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