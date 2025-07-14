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肝病悄上身？醫警「10大傷肝行為」 別再讓肝臟默默哭泣

2025/07/14 09:57

熬夜、飲酒、亂服藥等行為，日積月累恐導致肝病。示意圖。（資料照）

熬夜、飲酒、亂服藥等行為，日積月累恐導致肝病。示意圖。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕你每天疲憊不堪，卻沒發現肝臟早已在默默求救。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒在臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，肝臟是人體重要的代謝器官，卻往往被忽略，許多人等到出現黃疸、腹水等嚴重症狀時才驚覺肝病上身，呼籲日常生活應避開常見的「傷肝行為」。

黃軒整理出10大常見的傷肝行為，提醒民眾應從日常細節做起，減少肝臟負擔，別等身體亮紅燈才後悔莫及。

一、熬夜爆肝 打亂修復節奏

黃軒表示，許多人追劇、工作至深夜，長期熬夜將打亂肝臟代謝及自我修復節奏，使肝臟無法休息，久而久之容易出現問題。

二、酒精傷肝 沒有安全飲用量

他提醒，酒精代謝產生毒物，長期飲酒容易造成肝細胞損傷，無論飲用多少，累積下來都會對肝臟造成不可逆影響。

三、亂服藥物 小心肝臟超載

黃軒指出，隨意服用止痛藥、抗生素或來路不明保健食品，易導致肝臟代謝超載，增加肝損風險，呼籲服藥應遵循醫囑。

四、重口味飲食 易誘發脂肪肝

高油、高糖飲食習慣會造成脂肪堆積於肝臟，形成脂肪肝，若置之不理，恐進一步演變成肝炎、肝硬化甚至肝癌。

五、壓力過大 情緒也會傷肝

他強調，長期處於高壓、焦慮、憤怒等負面情緒，易造成肝氣鬱結、肝功能失調，適時放鬆紓壓對肝臟健康至關重要。

除了上述五點，他也提醒，缺乏運動、環境毒素暴露、未定期肝炎篩檢、飲水不足、不當減重等，都是現代人常忽略卻正在悄悄傷害肝臟的因素。

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