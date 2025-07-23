健康網》「艷陽下也安心」指南 敏感肌膚夏季防曬全攻略

夏季到海邊玩很棒，該如何防範曬傷與曬黑？護理師提出指引。（圖取自shutterstock）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季來臨，正是享受陽光的美好時機；但對敏感性肌膚而言，豔陽也是潛在的嚴峻挑戰。如何運用保濕溫熱促進肌膚健康，同時避免紫外線加劇肌膚刺激，就需要更精準的照護策略。中華民國美容醫學會護理美容小組召集委員郭貞君分享多項建議，協助敏感肌族群安度盛夏。

郭貞君表示，在討論防曬產品的選擇之前，必須先深入了解敏感肌的生理特質。泛紅、乾癢、刺痛、緊繃，甚至脫屑或小疹子都是敏感肌的常見表現。這些生理表現的根源，多半指向肌膚屏障功能受損，導致對外界刺激的防禦力下降。

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儘管醫學界對敏感肌膚的確切成因仍在探討，但臨床上已經觀察到保養品中的防腐劑、香料、乳化劑等輔助成分，其日積月累的「劑量效應」就是誘發刺激性皮膚炎的常見因素。當錯誤保養成分持續累積遇上夏季的高溫、高濕與強烈紫外線，一次保養就可能成為最後那根稻草，觸發各種濕疹、敏感與泛紅。對敏感肌的朋友來說，防曬不僅是美白、抗老的美容議題，更是維持膚況穩定的健康關鍵。

郭貞君提醒民眾平日可以細心觀察自己的皮膚在不同環境與溫度下的反應。是否在特定情況下（如運動後）容易泛紅？是否對某些產品常感不適？這些觀察有助於您判斷自身的敏感程度。若能輔以自我照相等圖像紀錄，科學化的對照當然比單純依賴記憶更為準確。

針對敏感性膚況，「避開化學性防曬成分」絕對是重要原則。醫學界公認的黃金標準是物理性遮蔽措施，其次才是物理性防曬產品。前者包含避開正午時段的陽光曝曬，使用寬邊帽子、太陽眼鏡及穿著長袖衣物。對於化學性防曬成分，物理性防曬成分同樣透過二氧化鈦（TiO2）與氧化鋅（ZnO）等礦物粉末作為紫外線遮蔽、散射的介質；只要這些粉末顆粒不會堵塞皮脂腺分泌，就能避免敏感肌的乾燥膚況更為惡化。

無論選擇何種防曬品，大面積使用前，務必在「臉部預計使用的區域」（如臉頰、下巴）進行小範圍測試。手臂內側或耳後塗抹測試的老式建議主要用於篩檢傳統的過敏原。

郭貞君提醒，現代保養品配方已大幅革新，這些傳統過敏原多半都被避開了；現代敏感肌面臨的挑戰更多源自於劑量累積產生的總和刺激。因此直接在臉部小範圍試用，才能模擬真實使用時的劑量累積，有效判斷產品是否會引發刺激反應。

過去的防曬教育多強調塗抹防曬乳。隨著敏感肌問題日益普遍，現代的消費者需要更全面的防護思維。防曬不應僅止於塗抹，而是應時刻謹記「多重防護」，才能為肌膚築起更安全的保護網。郭貞君提醒，對敏感性肌膚而言，善用物理性遮蔽措施，盡量避開紫外線，絕對是防曬的核心要義。

善用物理遮蔽：衣帽是第一道防線

寬邊帽與織法緻密但透氣的防曬衣物，是夏季不可或缺的物理屏障。寬邊帽能有效遮蔽臉部、頸部肌膚。得益於紡織科技進步，現代衣物已能兼顧遮光與透氣，可尋找具UPF（紫外線防護係數）標示的產品。若無相關標示，選擇深色、織法緊密的衣物也能提供一定程度的防護。

聰明躲避：避開紫外線高峰

在戶外活動時，應主動尋找樹蔭、遮陽傘或建築物等遮蔽處。尤其在上午10點至下午2點的紫外線高峰時段，應盡量避免長時間曝曬，此舉不僅保護皮膚，也能減少對眼睛的傷害。

正確塗抹：足量且溫和是原則

物理性防曬品的防護力完全仰賴粉體遮蔽作用，因此「足量」且「均勻」是關鍵，必須確保在肌膚表面形成一層完整的防護膜。對敏感肌而言，塗抹手法應輕柔，避免過度摩擦造成刺激。同時，防曬粉體會因流汗、摩擦而流失，需定時補擦以避免效果遞減。郭貞君再次強調，優先採用物理遮蔽，並搭配物理性防曬品，是現今最周全的夏季防護策略。

曬後保養：溫和修護，舒緩維穩

即使做足防曬，敏感肌膚仍可能因高溫、濕氣及少量紫外線而出現不適。因此，曬後的居家照護至關重要，正確的清潔與保養能有效舒緩肌膚，幫助受損屏障恢復健康。

溫和清潔基礎：避免過度刺激

曬後肌膚尤其脆弱，清潔時務必選擇溫和的潔顏品，並以輕柔手法進行。切勿因為流汗或防曬品的黏膩感，而使用強力去油產品或用力搓揉。過度清潔會破壞肌膚表層健康的皮脂膜，反而加劇脆弱。正確的清潔應是在洗後仍能感受到皮膚保有一層薄薄的水油感。洗後用柔軟毛巾輕輕按乾水分，就能最大程度地保留皮脂膜。

基礎保養 舒緩修護

「及時補水，舒緩鎮靜」是曬後保養的最高指導原則。曬後肌膚水分散失，此時可使用成分單純的保濕產品迅速為肌膚降溫補水。選擇含有神經醯胺、玻尿酸、維他命B5等有助於修復肌膚屏障成分的產品。但郭貞君也提醒，考量到任何成分都存在累積風險，即使是溫和的產品，長期使用下仍需時時檢視肌膚的細微反應，以確保長期使用安全。

簡化保養步驟 避免疊加負擔

「簡化」是敏感肌保養的黃金法則。夏季曬後更應避免疊加過多產品，以減少肌膚的代謝負擔。所謂的「簡化」，不僅是「減少給予」，更要「避免傷害」。另外，即便面對曬後的皮膚美白需求，除非確保肌膚回穩，否則更應用安全的保濕措施使角質柔軟代謝，完全避免錯誤酸蝕美白甚至摩擦去角質等刺激行為。最後，充足睡眠是最好的內在修護，簡化且規律的作息也能提升肌膚自我修復能力。

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