自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 中醫藥

健康網》中暑不是烈日害的？ 中醫以「可樂」喻內爆型中暑

2025/07/03 15:20

中醫師以「可樂」為喻，說明內爆型中暑；示意圖。（圖取自freepik）

中醫師以「可樂」為喻，說明內爆型中暑；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季天氣炎熱，中暑狀況頻頻。鍼還中醫診所中醫師蕭家駒指出，中暑分為外在的熱衰竭內在的都會型中暑，前者很常見，後者他以「可樂」為喻，人體好比可樂瓶，平時腸胃不好、不易流汗、倦怠乏力的人，脾胃較虛，瓶蓋容易鬆，當碰到夏至這種天地搖晃的季節時，就像在搖晃可樂瓶，瓶蓋會爆開，此時，陽氣便會從體內衝出去，形成中暑。

熱中暑vs都會型中暑

蕭家駒於臉書專頁「蕭御醫講透中醫」發文分享2種中暑現象，比方說在大太陽底下站太久或活動後頭暈、嘔吐，是「外在」高溫造成的中暑，西醫稱「熱衰竭」，透過補水、休息就能恢復。

然而，有時候是根本沒曬太陽，卻還是中暑，明明待在冷氣房，卻頭悶、倦怠、想吐、甚至發燒。蕭家駒稱這種情況為內爆的「都會型中暑」，此時不是熱跑進身體，而是體內的氣體爆發了。

中醫師指出，有時待在冷氣房，卻還是頭悶、想吐、甚至發燒，這就是都會型中暑；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫師指出，有時待在冷氣房，卻還是頭悶、想吐、甚至發燒，這就是都會型中暑；圖為情境照。（圖取自freepik）

脾胃虛留不住氣 更容易中暑

他以1罐可樂為喻，說明人會中暑的真正原因：當我們手上的可樂，被猛烈地搖了一通，這時打開瓶蓋，氣泡就會衝出來，整瓶炸開。人體也是這樣：

●可樂裡的「氣」＝體內的陽氣和熱氣。

●可樂本身的液體＝體內的水液，平常把氣包住。

●瓶蓋＝脾胃功能，負責把這些氣穩穩地鎖在體內。

他接著說明，當節氣到了芒種、夏至這些「天地搖晃的季節」，外在環境就像在搖動身體這個可樂瓶。脾胃健壯的人，瓶蓋鎖得緊，就不會爆開；脾胃虛弱的人，瓶蓋一鬆，陽氣就會從體內衝出去，這，就是中暑。如果常常有以下3種情況，很可能就是「內爆型中暑」體質：

●腸胃不好：吃涼的就拉肚子，吃多就腹脹。

●不容易流汗：不管多熱汗都不多，甚至流完汗更累。

●倦怠乏力、少氣懶言：提不起勁、懶得說話、精神差。

蕭家駒說，這些人即使沒有曬太陽，但只要遇到節氣劇變、冷氣溫差、氣壓改變，就可能中暑，問題不是氣跑進來，而是氣守不住。如果這時候又去刮痧、喝青草茶祛暑，把氣放出去，那麼身體只會越來越虛，腸胃越來越差，瓶蓋越來越鬆，然後更容易中暑。這也是為什麼很多人會變成「刮痧專業戶」，刮完舒服1天，過幾天又來，惡性循環。

收、補2招 抗內爆型中暑

蕭家駒分享，面對內爆型中暑，真正對的做法不是清暑，而是透過2步驟的「收」和「補」解決根本：

●用酸味來「收氣」：當氣從瓶中噴出，我們首先要做的不是繼續把氣放掉，而是把它收回來。中醫認為，酸味能收斂浮散的氣機，就像是在瓶口先加1層封膜，讓它別再漏。這時可以喝點烏梅汁，或是吃烏梅山楂洛神花等帶點酸的天然食品。酸味收氣，就是第1步的止損。

●用甘味來「補氣、鎖蓋子」：當氣收回來了，還要補脾固氣，將瓶子重新蓋緊。這時候，就要靠「甘味藥」了。他推薦「清暑益氣湯」，用人參、黃耆、白朮、甘草補氣固表，再搭配麥門冬、五味子的酸甘組合，形成「酸收+甘補」的雙保險。

中醫師分享，吃酸味能收氣，如洛神花、烏梅、山楂等；而吃甘味則有助於補氣，如清暑益氣湯。（資料照）

中醫師分享，吃酸味能收氣，如洛神花、烏梅、山楂等；而吃甘味則有助於補氣，如清暑益氣湯。（資料照）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中