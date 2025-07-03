健康網》中暑不是烈日害的？ 中醫以「可樂」喻內爆型中暑

中醫師以「可樂」為喻，說明內爆型中暑；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季天氣炎熱，中暑狀況頻頻。鍼還中醫診所中醫師蕭家駒指出，中暑分為外在的熱衰竭及內在的都會型中暑，前者很常見，後者他以「可樂」為喻，人體好比可樂瓶，平時腸胃不好、不易流汗、倦怠乏力的人，脾胃較虛，瓶蓋容易鬆，當碰到夏至這種天地搖晃的季節時，就像在搖晃可樂瓶，瓶蓋會爆開，此時，陽氣便會從體內衝出去，形成中暑。

熱中暑vs都會型中暑

蕭家駒於臉書專頁「蕭御醫講透中醫」發文分享2種中暑現象，比方說在大太陽底下站太久或活動後頭暈、嘔吐，是「外在」高溫造成的中暑，西醫稱「熱衰竭」，透過補水、休息就能恢復。

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然而，有時候是根本沒曬太陽，卻還是中暑，明明待在冷氣房，卻頭悶、倦怠、想吐、甚至發燒。蕭家駒稱這種情況為內爆的「都會型中暑」，此時不是熱跑進身體，而是體內的氣體爆發了。

中醫師指出，有時待在冷氣房，卻還是頭悶、想吐、甚至發燒，這就是都會型中暑；圖為情境照。（圖取自freepik）

脾胃虛留不住氣 更容易中暑

他以1罐可樂為喻，說明人會中暑的真正原因：當我們手上的可樂，被猛烈地搖了一通，這時打開瓶蓋，氣泡就會衝出來，整瓶炸開。人體也是這樣：

●可樂裡的「氣」＝體內的陽氣和熱氣。

●可樂本身的液體＝體內的水液，平常把氣包住。

●瓶蓋＝脾胃功能，負責把這些氣穩穩地鎖在體內。

他接著說明，當節氣到了芒種、夏至這些「天地搖晃的季節」，外在環境就像在搖動身體這個可樂瓶。脾胃健壯的人，瓶蓋鎖得緊，就不會爆開；脾胃虛弱的人，瓶蓋一鬆，陽氣就會從體內衝出去，這，就是中暑。如果常常有以下3種情況，很可能就是「內爆型中暑」體質：

●腸胃不好：吃涼的就拉肚子，吃多就腹脹。

●不容易流汗：不管多熱汗都不多，甚至流完汗更累。

●倦怠乏力、少氣懶言：提不起勁、懶得說話、精神差。

蕭家駒說，這些人即使沒有曬太陽，但只要遇到節氣劇變、冷氣溫差、氣壓改變，就可能中暑，問題不是氣跑進來，而是氣守不住。如果這時候又去刮痧、喝青草茶祛暑，把氣放出去，那麼身體只會越來越虛，腸胃越來越差，瓶蓋越來越鬆，然後更容易中暑。這也是為什麼很多人會變成「刮痧專業戶」，刮完舒服1天，過幾天又來，惡性循環。

收、補2招 抗內爆型中暑

蕭家駒分享，面對內爆型中暑，真正對的做法不是清暑，而是透過2步驟的「收」和「補」解決根本：

●用酸味來「收氣」：當氣從瓶中噴出，我們首先要做的不是繼續把氣放掉，而是把它收回來。中醫認為，酸味能收斂浮散的氣機，就像是在瓶口先加1層封膜，讓它別再漏。這時可以喝點烏梅汁，或是吃烏梅、山楂、洛神花等帶點酸的天然食品。酸味收氣，就是第1步的止損。

●用甘味來「補氣、鎖蓋子」：當氣收回來了，還要補脾固氣，將瓶子重新蓋緊。這時候，就要靠「甘味藥」了。他推薦「清暑益氣湯」，用人參、黃耆、白朮、甘草補氣固表，再搭配麥門冬、五味子的酸甘組合，形成「酸收+甘補」的雙保險。

中醫師分享，吃酸味能收氣，如洛神花、烏梅、山楂等；而吃甘味則有助於補氣，如清暑益氣湯。（資料照）

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