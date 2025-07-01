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健康 > 心理精神

健康網》惡夢連連大腦健康亮紅燈！ 研究：早逝風險增逾3倍

2025/07/01 21:53

醫師說，據國外最新研究，頻繁做惡夢加速老化、早逝風險；相較於不做惡夢者，每週做惡夢者70歲前死亡的風險，甚至高出3倍以上；情境照。（圖取自freepik）

醫師說，據國外最新研究，頻繁做惡夢加速老化、早逝風險；相較於不做惡夢者，每週做惡夢者70歲前死亡的風險，甚至高出3倍以上；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕做惡夢是許多人都有過的經驗，也常以為只是看了恐怖片或壓力大的正常反應。胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，根據國外最新醫學研究指出，頻繁做惡夢不僅睡不好，更是大腦健康亮紅燈的警訊；包括：加速老化、早逝風險等狀況，均與做惡夢相關；尤其相較於不做惡夢者，每週做惡夢者70歲前死亡的風險，甚至高出3倍以上。

做惡夢加速老化、早逝風險

黃軒於臉書專頁「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」發文指出，以往我們可能認為，惡夢只是壓力或焦慮的表現，但科學研究揭示更深層的關聯。據歐洲神經病學學會2025年大會上發表的報告指出，每週做惡夢的人，70歲前死亡的風險，比不做惡夢者高出3倍以上；並認為此與細胞老化加速及高壓下生產的荷爾蒙皮質醇（cortisol）有關。

柳葉刀：認知、失智風險增

另，黃軒說，2022年《刺胳針》（The Lancet）期刊研究發現，頻繁做惡夢達每週1次以上者，與中年認知能力下降風險增近3倍，以及老年罹患失智症可能性飆升120%息息相關。研究傾向認為，惡夢是大腦早期異常活動的表現，也是失智症的潛在預警信號。

醫師指出，國外期刊研究發現，常做惡夢者與中年認知力下降風險增近3倍，及老年罹失智症可能性飆升120%息息相關；情境照。（照片來源：shutterstock）

醫師指出，國外期刊研究發現，常做惡夢者與中年認知力下降風險增近3倍，及老年罹失智症可能性飆升120%息息相關；情境照。（照片來源：shutterstock）

除了普遍的健康風險，黃軒提及，特定內容的惡夢，也可能是身體疾病的線索，包括：

●溺水／窒息：應警惕是否罹患睡眠呼吸中止症，可能因上氣道堵塞所致。

被追趕卻跑不動：需注意心血管問題，可能與心臟供血不足有關。

身體部位被攻擊：若夢到某特定器官被拍打或刺痛，醒來仍有感，可能是該部位存在潛在病變。

治療惡夢有助大腦健康

黃軒指出，面對頻繁惡夢，除改善生活習慣，如：避免觀看恐怖內容、處理焦慮情緒，目前已有藥物可有效減少惡夢發生，甚至顯示減少阿茲海默症相關蛋白質（如β-澱粉樣蛋白）沉積的潛力。由此可知，治療惡夢不僅能改善睡眠，更可能成為延緩或預防失智症的新途徑。

黃軒提醒，別再輕忽您的夢境，它們可能是身體向您發出的重要求救訊號，及早尋求專業協助，或許能為您的健康帶來意想不到的助益。

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