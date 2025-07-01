今年新生兒腸病毒第5死 未滿月男嬰併發心肌炎肝炎亡

疾管署副署長羅一鈞指出，疾管署已於6月24日發函要求全國1720家托嬰中心和255家產後護理之家於7月15日前完成腸病毒防疫自我查檢。（記者林惠琴攝）

〔記者林惠琴／台北報導〕疾管署今（1日）公布國內新增1例新生兒腸病毒死亡，為北部未滿1個月男嬰，感染型別檢驗中，是今（2025）年第6例新生兒腸病毒重症，也是今年第5例新生兒腸病毒死亡，再次提醒預估至7月為新生兒腸病毒流行期間，家長與新生兒醫療照護機構要提高警覺。

疾管署防疫醫師林詠青表示，該名男嬰出生後第4天出現嗜睡、活動力下降及發紺情形，隔日出現心搏過緩及呼吸困難症狀，收住加護病房治療，但仍發生心肌炎、肝炎、休克、多重器官衰竭等新生兒敗血症徵候，於發病後第3天死亡，經通報檢驗確認為腸病毒感染併發重症，感染型別檢驗中。

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疾管署疫情中心副主任李佳琳指出，上週腸病毒門急診6,696人次，較前一週略降2.8%。而近4週實驗室監測顯示，社區腸病毒以伊科病毒11型為多，且持續新增新生兒感染伊科病毒11型通報重症，風險持續。

根據疾管署統計，今年已累計9例腸病毒重症，其中6例死亡，仍為近6年同期最高；其中新生兒重症累計6例，包含5例死亡，分別為感染伊科病毒11型5例及腸病毒分型檢驗中1例。

因應新生兒腸病毒疫情，疾管署已依「114年腸病毒流行疫情應變計畫」於6月17日成立應變工作小組，與地方政府共同執行各項應變策略，全國共有89家腸病毒重症責任醫院確保腸病毒重症不漏接，衛生局持續辦理托嬰中心和產後護理之家感控查核。今年共辦理489家托嬰中心和56家產後護理之家感管查核，分別占所有機構數的28%和22%，目前已完成查核414家托嬰中心和40家產後護理之家，全數合格。

疾管署副署長羅一鈞指出，疾管署也已於6月24日發函要求全國1720家托嬰中心和255家產後護理之家於7月15日前完成腸病毒防疫自我查檢，並由地方政府稽核查檢結果，若有不符合項目，須追蹤機構於1週內完成改善。

此外，已於疾管署官網成立「新生兒腸病毒防疫專區」，內容包含孕產婦和家中有新生兒的注意事項、衛教資源、感染管制指引、常見問答等，提供民眾查詢。

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