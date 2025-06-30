健康網》多囊性卵巢影響1成女性 中西調理改善排卵與受孕率

中醫表示，臨床上，PCOS可分為4型：典型型（具備三大症狀）、排卵異常合併高雄型、排卵異常合併多囊卵巢型，以及雄性激素過高合併多囊卵巢型；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多囊性卵巢症候群（PCOS）是一種常見的女性內分泌疾病，影響約13%至14%的育齡女性。其症狀多樣，從月經失調、不孕，到痤瘡、肥胖、掉髮等外觀變化，甚至可能引發糖尿病及代謝異常，長期困擾許多女性的健康與生活品質。

扶原中醫診所中醫師羅可雯在臉書指出，PCOS的核心特徵包括月經不規律、卵巢表面多囊泡、雄性荷爾蒙過高及胰島素阻抗等。根據2003年Rotterdam診斷準則，需符合以下3項中的2項即可診斷為PCOS：一是排卵不規則或無排卵、二是雄性激素過高的臨床或抽血表現、三是超音波檢查顯示有多囊性卵巢。此外，當抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）檢測值高於5，也被視為一項警訊。

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臨床上，PCOS可分為4型：典型型（具備三大症狀）、排卵異常合併高雄型、排卵異常合併多囊卵巢型，以及雄性激素過高合併多囊卵巢型。其中典型型的胰島素抗性與肥胖風險最高。

針對不孕症，婦產科醫師通常會建議先從減重與生活調整著手。研究發現，減輕5%至10%體重即可有效改善排卵率與月經週期，對於自然受孕與生殖治療成功率皆有正面幫助。若單靠生活調整無效，則可能使用排卵藥物如Clomiphene，或進一步採用性腺刺激素、腹腔鏡卵巢手術、人工授精及試管嬰兒等治療方式。

此症常用中藥包括柴胡、川芎、當歸、茯苓、白芍、牡丹皮、桂枝茯苓丸及蒼附導痰湯等，配合針灸治療更可提升排卵率，部分報告顯示成功率可達9成以上；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫方面則主張從「整體調理、辨證論治」的角度出發。羅可雯醫師表示，多囊常屬於腎虛、肝鬱、脾濕、痰瘀阻滯的體質，治療時會著重以下4大方向：

1. 滋肝補腎：改善腎氣不足，強化生殖機能；

2. 疏肝理氣：緩解情緒壓力，促進氣血流通；

3. 健脾祛濕：調理代謝系統，減少痰濕堆積；

4. 活血化瘀：改善卵巢血流，提升排卵功能。

常用中藥包括柴胡、川芎、當歸、茯苓、白芍、牡丹皮、桂枝茯苓丸及蒼附導痰湯等，配合針灸治療更可提升排卵率，部分報告顯示成功率可達9成以上。

生活習慣的調整也是治療關鍵。建議患者養成規律運動習慣、控制飲食（避免寒涼、油炸與高糖食物）、維持良好睡眠與情緒管理，以促進荷爾蒙與代謝的平衡。

整體而言，PCOS雖無法根治，但透過中西醫整合治療與生活型態改變，可望有效改善症狀、促進自然排卵，進而提升懷孕機會。醫師也提醒，早期發現、早期介入，是守護女性生殖健康與整體代謝的關鍵。

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