自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》多囊性卵巢影響1成女性 中西調理改善排卵與受孕率

2025/06/30 19:33

中醫表示，臨床上，PCOS可分為4型：典型型（具備三大症狀）、排卵異常合併高雄型、排卵異常合併多囊卵巢型，以及雄性激素過高合併多囊卵巢型；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫表示，臨床上，PCOS可分為4型：典型型（具備三大症狀）、排卵異常合併高雄型、排卵異常合併多囊卵巢型，以及雄性激素過高合併多囊卵巢型；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕多囊性卵巢症候群（PCOS）是一種常見的女性內分泌疾病，影響約13%至14%的育齡女性。其症狀多樣，從月經失調、不孕，到痤瘡、肥胖、掉髮等外觀變化，甚至可能引發糖尿病及代謝異常，長期困擾許多女性的健康與生活品質。

扶原中醫診所中醫師羅可雯在臉書指出，PCOS的核心特徵包括月經不規律、卵巢表面多囊泡、雄性荷爾蒙過高及胰島素阻抗等。根據2003年Rotterdam診斷準則，需符合以下3項中的2項即可診斷為PCOS：一是排卵不規則或無排卵、二是雄性激素過高的臨床或抽血表現、三是超音波檢查顯示有多囊性卵巢。此外，當抗穆勒氏管荷爾蒙（AMH）檢測值高於5，也被視為一項警訊。

臨床上，PCOS可分為4型：典型型（具備三大症狀）、排卵異常合併高雄型、排卵異常合併多囊卵巢型，以及雄性激素過高合併多囊卵巢型。其中典型型的胰島素抗性與肥胖風險最高。

針對不孕症，婦產科醫師通常會建議先從減重與生活調整著手。研究發現，減輕5%至10%體重即可有效改善排卵率與月經週期，對於自然受孕與生殖治療成功率皆有正面幫助。若單靠生活調整無效，則可能使用排卵藥物如Clomiphene，或進一步採用性腺刺激素、腹腔鏡卵巢手術、人工授精及試管嬰兒等治療方式。

此症常用中藥包括柴胡、川芎、當歸、茯苓、白芍、牡丹皮、桂枝茯苓丸及蒼附導痰湯等，配合針灸治療更可提升排卵率，部分報告顯示成功率可達9成以上；圖為情境照。（圖取自freepik）

此症常用中藥包括柴胡、川芎、當歸、茯苓、白芍、牡丹皮、桂枝茯苓丸及蒼附導痰湯等，配合針灸治療更可提升排卵率，部分報告顯示成功率可達9成以上；圖為情境照。（圖取自freepik）

中醫方面則主張從「整體調理、辨證論治」的角度出發。羅可雯醫師表示，多囊常屬於腎虛、肝鬱、脾濕、痰瘀阻滯的體質，治療時會著重以下4大方向：

1. 滋肝補腎：改善腎氣不足，強化生殖機能；

2. 疏肝理氣：緩解情緒壓力，促進氣血流通；

3. 健脾祛濕：調理代謝系統，減少痰濕堆積；

4. 活血化瘀：改善卵巢血流，提升排卵功能。

常用中藥包括柴胡、川芎、當歸、茯苓、白芍、牡丹皮、桂枝茯苓丸及蒼附導痰湯等，配合針灸治療更可提升排卵率，部分報告顯示成功率可達9成以上。

生活習慣的調整也是治療關鍵。建議患者養成規律運動習慣、控制飲食（避免寒涼、油炸與高糖食物）、維持良好睡眠與情緒管理，以促進荷爾蒙與代謝的平衡。

整體而言，PCOS雖無法根治，但透過中西醫整合治療與生活型態改變，可望有效改善症狀、促進自然排卵，進而提升懷孕機會。醫師也提醒，早期發現、早期介入，是守護女性生殖健康與整體代謝的關鍵。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中