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「1動作」看出壽命！研究：做不到死亡風險暴增6倍

2025/07/01 06:51
「1動作」看出壽命！研究：做不到死亡風險暴增6倍

研究揭露，「坐下再站起來」這動作，能看出心臟跟壽命的秘密。示意圖。（資料照）

首次上稿 00:32
更新時間 06:51

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕別小看日常動作！一項長達12年的研究發現，若無法順利完成「坐下再站起」的動作，死亡風險恐比一般人高出3到6倍。基因醫師張家銘指出，這項動作能反映身體協調、肌力與平衡能力，若出現困難，可能代表身體機能正在退化，好在如果透過訓練仍有改善空間。

張家銘近日在臉書分享，《歐洲預防心臟病學期刊》一項研究顯示，在追蹤4000多位的中老年人發現，不能順利「坐下、再站起」的人，死亡風險比其他人高出3到6倍。醫師指出，這項測試不需抽血或照X光，只需2分鐘，就能初步評估身體狀況。

張家銘透露，能不能輕鬆的從地上坐下，且不靠牆和手就站起來，這項簡單的動作就能看出身體的真實狀態，「只要一張瑜珈墊、光著腳，穿著不太卡的衣服，從地上坐下再站起來，就能知道自己在肌肉力量、柔軟度、平衡感和體脂比例，過程中只要用到一隻手、扶到地、或是晃了一下，都會扣0.5到1分。如果拿到0～4分的人，有超過4成在12年內去世；拿到10分的人，幾乎都還活得好好的」。

張家銘解釋，「身體站不起來，代表的不是笨拙，而是全身系統正在退化，肌肉少了、平衡差了、關節僵了，身體其實早就在發出警訊。尤其中年以後，常久坐、少動、不運動，肌肉慢慢流失，變成『肌少症』不只是容易跌倒、不能自理生活，更可能讓血管變硬、代謝出問題，最後心臟受不了」。

不過也不需要太擔心，只需平時多練習「分數是可以練回來的！」從下肢肌力、核心穩定、身體柔軟度與平衡感訓練，坐下、起立的能力是可以明顯改善的，每天練一點、每天穩一點，分數會慢慢往上爬，身體的穩定感、靈活度、自主性也會跟著提升。張家銘也說，「能不能從地上自己站起來，是我們是否還能自主生活的象徵」。

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