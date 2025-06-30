健康網》飲食清淡越吃越胖？ 醫：「3大隱藏雷區」別誤踩

醫師說，蔬果汁看似健康，其實纖維被過濾掉，糖份更易吸收。此外，濃縮果汁常加入額外糖份，更易導致血糖波動、脂肪堆積；示意圖。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人在注重健康的前提下，飲食常以清淡作為最高原則，但這樣真的健康嗎？胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，所謂清淡飲食並非無油無味，而是應該攝取天然食材、營養均衡少加工；舉例來說，常見的清粥小菜、蔬果汁、假健康素食，看似清淡，其實食材隱藏高鈉、高糖、高油，一不小心攝取過量，便會導致血糖波動、熱量過剩，越吃越胖。

清淡陷阱：清粥小菜、蔬果汁、假素食

黃軒於臉書「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean 」發文指出，明明吃得清淡，為什麼體重卻沒降反升？小心可能掉入清淡陷阱！尤其以下3大常見雷區，經常讓人誤以為飲食健康，卻越吃越胖不自知：

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●清粥小菜：高GI+高鈉+隱藏糖份

早餐白粥+醬菜、晚餐燙青菜+醬油，感覺無油好健康，但其實這些食物升糖指數超高。白米粥會讓血糖快速飆升，引發胰島素分泌，促使脂肪囤積；搭配的醬菜、豆腐乳等，隱藏高鈉與糖份，也容易導致水腫與熱量過剩。

醫師表示，白米粥會讓血糖快速飆升，引發胰島素分泌，促使脂肪囤積；搭配的醬菜、豆腐乳等，隱藏高鈉與糖份，也易導致水腫與熱量過剩；示意圖。（圖取自photoAC）

●蔬果汁：纖維OUT果糖IN

蔬果汁看似健康，其實蔬菜、水果打成汁後，纖維被過濾掉、糖份更易吸收。此外，濃縮果汁常加入額外糖份，更易導致血糖波動、脂肪堆積。《Obesity》研究也證實，液態糖與體重增加息息相關。

●假健康素食：高鈉+高油陷阱

素雞、素漢堡等植物肉雖名為「素」，實為加工食品大雷區，高鈉高油含量驚人。根據《Am J Clin Nutr》研究指出，植物肉雖有纖維，但鈉攝取量竟增加42.5%。此外，像是百頁豆腐就含高油脂熱量，一不小心也會吃過量。

改變飲食策略=瘦身不發胖關鍵

黃軒指出，想要跳脫清淡陷阱，改變日常飲食策略才是瘦身關鍵。包括：選擇全穀類，例如：糙米、全麥，建議以這些食材替代白米、白麵；多吃原型食物，盡量避免加工素食與偽健康食品；注意食品標示，尤須留意糖份與鈉的含量；切記素食≠健康，聰明選食才是王道。

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