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健康 > 護眼顧齒

健康網》躺床關燈滑手機 恐釀青光眼！醫提建議

2025/06/28 20:32

關燈睡眠前還摸黑滑手機，傷害的是寶貴的雙眼！示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

關燈睡眠前還摸黑滑手機，傷害的是寶貴的雙眼！示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人喜歡在睡前滑手機，且是在燈光關得很暗時，滑得不亦樂乎；此舉不僅影響睡眠品質，更大大傷害雙眼。諾貝爾眼科診所主治醫師林宜鴻示警，這很可能會造成青光眼，起初是邊緣看不太到，直到最嚴重時刻是「完全看不到」。

林宜鴻在臉書專頁「鴻眼醫生｜林宜鴻眼科醫師」發影片說明，青光眼為視神經退化帶來的視野缺損，從邊邊開始看不到，最後走向中間，甚至近乎全盲狀態。而青光眼的發生與錯誤用眼習慣有關，睡前若關燈情況下滑手機，瞳孔會放大，且光線極強，將直接傷害視網膜內部的視神經，造成視神經萎縮，產生青光眼。

如何保護眼睛？林宜鴻建議開啟手機的「抗藍光」螢幕保護程式，或使用抗藍光鏡片，來保護眼睛，降低青光眼風險。

醫師建議應避免在暗處滑手機，以及開啟抗藍光模式；示意圖。（圖取自PhotoAC）

醫師建議應避免在暗處滑手機，以及開啟抗藍光模式；示意圖。（圖取自PhotoAC）

另外據統計，台灣的青光眼患者有年輕化趨勢。林宜鴻曾於臉書專頁「鴻眼醫生｜林宜鴻眼科醫師」說明，青光眼是一種視神經的病變，眼壓過高，壓迫到我們後面的視神經，造成視神經逐漸地萎縮壞死。目前推估每100人就有3.5人患有青光眼，在40到80歲族群中，比例相當高。

●青光眼「不可逆」：視神經受損後，目前的醫療技術是無法讓它復活再生，因此一但它萎縮壞死GG後，造成的視力模糊、視野缺損等狀況，是沒有辦法回復到正常。

●青光眼=「眼睛心肌梗塞」：「眼睛心肌梗塞」這說法其實就是把眼睛比喻成人，急性瞬間、無聲無息地失去了生命，也就是眼睛突然就瞎了，這是有可能會發生的。

如何預防青光眼？

1. 近視度數不加深。

2. 適度讓眼睛休息放鬆，近距離用眼30分鐘，看遠放鬆5-10分鐘。

3. 滑手機、看電視避不了，記得讓眼睛和手機、電視等3C用品距離遠一點較好，眼睛會越放鬆。

4. 每年定期眼睛檢查。

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