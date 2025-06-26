自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 即時新聞

婦人健檢發現大腸癌前病變 內視鏡黏膜下剝離術免切腸

2025/06/26 18:06

南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光表示，內視鏡黏膜下剝離術（ESD）可切除腫瘤，並保留腸道完整性。（南投醫院提供）

南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光表示，內視鏡黏膜下剝離術（ESD）可切除腫瘤，並保留腸道完整性。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 南投45歲陳姓婦人接受國健署補助糞便潛血檢查時發現異常，進一步進行大腸鏡檢查時，除了瘜肉，還在乙狀結腸處發現了一顆近8公分的腫瘤，且已出現癌前病變，所幸即早發現，經衛生福利部南投醫院醫師評估後可執行內視鏡黏膜下剝離術（ESD），不用透過手術即可切除腫瘤，且保留腸道完整性。

南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光表示，在施作大腸鏡檢查時，若發現瘜肉或大腸癌病灶時，會依據其種類、大小、侵犯的深淺、癌化的疑慮等考量，有機會在大腸鏡檢查的當次進行切除或是安排內視鏡黏膜下剝離術（ESD），如果病灶侵犯至黏膜下層或有轉移跡象，可能需要另外安排外科手術處理。

黃耀光指出，陳婦的狀況若透過外科切除手術，需要切除一段腸道，並將剩餘腸道重新接合。而內視鏡黏膜下剝離術（ESD）是經由內視鏡進入腹腔，將黏膜層的病灶完整剝離掉，對於較大的病灶也有機會能完整切除，可以保留臟器，外觀上沒有任何傷口，恢復速度比傳統手術快，對於早期癌或癌前病變而言，內視鏡黏膜下剝離術（ESD）可與手術達到相同的治療效果。

南投醫院指出， 依據衛生福利部公布資料，大腸癌是癌症死亡率的第3位。大腸癌早期症狀不明顯，當出現排便型態改變、血便、裡急後重感、體重減輕、腹痛等症狀時，大多為中晚期。由於大腸癌早期發現、早期治療的預後佳，治癒率高，建議民眾善用國健署補助45-74歲及40-44歲有家族史等民眾，每2年可1次免費糞便潛血檢查，另外也建議可定期接受大腸鏡等健康檢查，盡早揪出病灶，及早治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中