婦人健檢發現大腸癌前病變 內視鏡黏膜下剝離術免切腸

南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光表示，內視鏡黏膜下剝離術（ESD）可切除腫瘤，並保留腸道完整性。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 南投45歲陳姓婦人接受國健署補助糞便潛血檢查時發現異常，進一步進行大腸鏡檢查時，除了瘜肉，還在乙狀結腸處發現了一顆近8公分的腫瘤，且已出現癌前病變，所幸即早發現，經衛生福利部南投醫院醫師評估後可執行內視鏡黏膜下剝離術（ESD），不用透過手術即可切除腫瘤，且保留腸道完整性。

南投醫院肝膽腸胃科醫師黃耀光表示，在施作大腸鏡檢查時，若發現瘜肉或大腸癌病灶時，會依據其種類、大小、侵犯的深淺、癌化的疑慮等考量，有機會在大腸鏡檢查的當次進行切除或是安排內視鏡黏膜下剝離術（ESD），如果病灶侵犯至黏膜下層或有轉移跡象，可能需要另外安排外科手術處理。

請繼續往下閱讀...

黃耀光指出，陳婦的狀況若透過外科切除手術，需要切除一段腸道，並將剩餘腸道重新接合。而內視鏡黏膜下剝離術（ESD）是經由內視鏡進入腹腔，將黏膜層的病灶完整剝離掉，對於較大的病灶也有機會能完整切除，可以保留臟器，外觀上沒有任何傷口，恢復速度比傳統手術快，對於早期癌或癌前病變而言，內視鏡黏膜下剝離術（ESD）可與手術達到相同的治療效果。

南投醫院指出， 依據衛生福利部公布資料，大腸癌是癌症死亡率的第3位。大腸癌早期症狀不明顯，當出現排便型態改變、血便、裡急後重感、體重減輕、腹痛等症狀時，大多為中晚期。由於大腸癌早期發現、早期治療的預後佳，治癒率高，建議民眾善用國健署補助45-74歲及40-44歲有家族史等民眾，每2年可1次免費糞便潛血檢查，另外也建議可定期接受大腸鏡等健康檢查，盡早揪出病灶，及早治療。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法