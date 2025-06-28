健康網》壓力爆表快吃5種食物！ 營養師：「這2類」少碰

營養師分享，富含色胺酸的芝麻、牛奶，有助於對抗壓力；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕現代人工作忙碌、壓力大，常常失眠、沒胃口，甚至出現腸胃不適或情緒暴躁等問題。營養師王證瑋分享，吃5種食物能幫助身體對抗壓力：含鎂的黑巧克力、含維生素B群的全穀類、含色胺酸的芝麻、含Omega-3脂肪酸的鮭魚，以及地瓜或藜麥等優質碳水；另外，也要避免攝取精製糖與高咖啡因，容易刺激中樞神經，更焦慮。

抗壓5營養素 色胺酸+碳水效果佳

王證瑋在臉書專頁「營養小當家_阿罐營養師」發文表示，吃對食物，能有效緩解情緒緊繃的狀況，讓壓力溫柔降落，穩定神經系統。他列出5種抗壓關鍵營養素與飲食建議，從餐桌開始解決壓力：

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●鎂（Magnesium）：參與神經傳導，能幫助放鬆神經、改善焦慮、失眠等壓力反應。食物來源：燕麥、南瓜子、香蕉、黑巧克力、深綠色蔬菜。

●維生素B群：穩定情緒、維持腦部運作；其消耗量在壓力下會增加，補足能提升專注力與耐受度，可從糙米、全穀類、酵母粉、蛋、豆製品中補充維生素B群。

●色胺酸（Tryptophan）：製造快樂荷爾蒙的原料，幫助合成血清素，改善心情，餐中搭配碳水化合物吸收更佳。舉例來說，雞蛋、牛奶、堅果、芝麻、豆腐等含有色胺酸。

●Omega-3脂肪酸：對於長期處於高壓狀態者，其有助於抗發炎、降低焦慮指數與腦霧感，調節腦部情緒反應。食物來源：鮭魚、鯖魚、亞麻仁籽、核桃。

●優質碳水化合物：穩定血糖曲線，減少暴飲暴食與情緒崩潰的發生，如地瓜、糙米、藜麥、全麥麵包等屬優質碳水化合物。

除了上述5種飲食建議外，王證瑋也提醒，壓力大時避免攝取精製糖與高咖啡因，容易刺激中樞神經，使焦慮更明顯；建議搭配深呼吸、規律運動與足夠睡眠，才能真正提升抗壓能力。若是壓力已經影響日常作息，記得尋求專業心理諮詢資源。

營養師表示，壓力大時避免攝取精製糖，容易刺激中樞神經，變得更加焦慮；示意圖。（圖取自photoAC）

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