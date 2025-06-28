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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》選對咖啡提神！ 營養師點「這款」如飲油易發胖

2025/06/28 07:33

營養師提醒，三合一咖啡含有較多的糖，且熱量也較黑咖啡高，營養價值較低；示意圖。（圖取自freepik）

營養師提醒，三合一咖啡含有較多的糖，且熱量也較黑咖啡高，營養價值較低；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕市售的3合1咖啡好攜帶也方便沖泡，相對於黑咖啡也不會很苦，是許多人提神選擇。不過，營養師鄭玲君提醒，每天1包三合一咖啡醒腦，其實就像每天都在喝油一樣，經過實測後發現，三合一咖啡含有較多的糖，且熱量也較黑咖啡高，營養價值較低，小心可能變胖！

咖啡成分大解密

咖啡含有什麼營養成分呢？農業部曾指出，咖啡中含有蛋白質、醣類、脂肪、水分、纖維、維生素B2、菸鹼酸及礦物質鉀等營養成分。此外也含有咖啡因、單寧、亞油酸、生物鹼等成分。

其中咖啡因有利尿效果、抗憂鬱、刺激膽囊收縮，降低膽結石機率，還能刺激大腦中樞神經，使頭腦清醒，提高注意力，但大量使用容易造成骨質疏鬆，也容易造成心悸、耳鳴及血壓上升；至於單寧酸，則會刺激胃酸分泌，促進腸胃蠕動、幫助消化，消化疾病急性期患者、孕婦及肝功能不佳應避免；咖啡中的亞油酸，可溶解血液凝塊及防止血栓。

營養師實測，發現三合一咖啡含糖量（左）達3.4克，此外，另1種白色粉末（右）為植脂末，俗稱奶精粉。（圖擷取自鄭玲君臉書影片，健康網合成）

營養師實測，發現三合一咖啡含糖量（左）達3.4克，此外，另1種白色粉末（右）為植脂末，俗稱奶精粉。（圖擷取自鄭玲君臉書影片，健康網合成）

三合一咖啡熱量較高 少喝微妙

鄭玲君在臉書專頁「愛吃鬼營養師鄭玲君-瘦身、運動 從心出發」發影片實測。將1包三合一咖啡粉末過篩，只留下較細的粉末，就是所謂的糖，將其秤重竟高達3.4克的糖。另1邊篩出的粉末中，白色者為植脂末，俗稱奶精粉，通常為氫化植物油加人工香料，並不含有奶的成分。

鄭玲君指出，三合一咖啡營養價值較低，熱量又較高。相對於1杯黑咖啡幾乎沒有熱量，僅約有0-10大卡，但1杯三合一咖啡卻含有60-120大卡，喝1杯就等於喝了1口炸雞的油，提神效果不確定，但真的可能會變胖。建議忙碌沒時間者，可以選擇濾掛式咖啡，再加入鮮奶調整比例，一樣也很好喝。

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