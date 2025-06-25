促進精神健康 新營醫院攜手協會推動復康足球

衛福部新營醫院精神科職能治療團隊與心康復之友協會合作，舉辦「新滿意足」復康足球活動。（新營醫院提供）

〔記者王涵平／台南報導〕衛福部新營醫院精神科職能治療團隊與心康復之友協會合作，舉辦「新滿意足」復康足球活動。新營醫院精神科主任許博彥表示，期望藉由活動，打破社會對精神疾病的刻板印象，讓康復者在參與中獲得成就感與歸屬感，陪伴邁向復元之路。

活動獲得鹽水區心理衛生中心、淳平康復之家及蝴蝶康復之家等單位支持與參與，蝴蝶康復之家副主任李秉諺表示，有效的復健活動可使慢性精神病人從中學習到正確的思考模式、生活技能、自理能力以及人際互動技巧，提昇病人功能，為病人搭起回歸社區的橋樑。

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心康復之友協會表示，未來將持續推動復康足球發展，讓更多處於復元歷程中的夥伴有機會參與國內外交流與賽事。

復康足球在國際間已推行多年，特色包括專業課程設計，由職能治療師與專業足球教練共同規劃康復者賦能：邀請康復者擔任助理教練，分享經驗，以及豐富活動內容、支持性環境等。許多參與者希望再次參與類似活動。

衛福部新營醫院精神科職能治療團隊與心康復之友協會合作，舉辦「新滿意足」復康足球活動。（新營醫院提供）

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