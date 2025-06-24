健康網》別拿香皂毒弟弟！ 醫揭「男性私密處」清潔4重點

朱信誠提醒，別讓錯誤清潔方式成為細菌入侵的破口，使用低刺激洗劑、每天洗一次、溫水毛巾清洗、洗完擦乾才正確；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏季高溫悶熱，泌尿疾病案例跟著攀升，男性生殖器部位搔癢、潮紅的求診患者也不在少數。對此，民權精睿泌尿科診所院長朱信誠在臉書專頁「冷靜看診溫柔守護泌尿科朱信誠醫師｜台北中山男性學增大增粗變硬」發文提醒，別讓錯誤清潔方式成為細菌入侵的破口，應使用低刺激清潔品、每天洗一次、溫水毛巾清洗、洗完擦乾才正確。

朱信誠指出，市售香皂與沐浴乳中，常含有大量香精及刺激性界面活性劑，這些成分對於陰囊與包皮區域相當刺激，「就像拿漂白水洗眼睛一樣」。他強調，清潔時應選擇無香料、低刺激，且專為私密處設計的清潔用品，才能避免造成局部敏感不適。

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至於清潔頻率，朱信誠建議，正常情況下每天至少應清洗一次；若流汗多、運動後或性行為後，更要記得清潔。他提醒，小弟弟雖不像臉部會分泌油脂，但因皮膚皺摺多、環境悶熱潮濕，是細菌孳生的溫床。

朱信誠指出，潮濕的陰囊若未徹底擦乾，等於讓細菌入住五星飯店；圖為情境照。（圖取自freepik）

另，清潔方式也需特別注意。水溫應以溫水為宜，避免過熱或過冷，使用手、柔軟毛巾輕輕清洗即可，切勿用力搓洗或使用粗糙材質。包皮可輕輕翻開沖洗，但千萬不要強拉硬扯，以免造成疼痛或傷害。此外，「洗完後擦乾才是重點！」潮濕的陰囊若未徹底擦乾，等於讓細菌入住「五星飯店」。他建議男性選擇透氣棉質內褲，並定期更換衣物；若有較多毛髮，也可以適度修剪，以減少悶熱及異味產生。

最後，朱信誠總結，男性想要徹底做好生殖器清潔，關鍵就在於「用對的產品、對的方式、在對的時間清潔」，如此才能讓弟弟保持乾爽健康，遠離細菌威脅。

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