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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》舊內褲沒破不用換？ 醫：恐成細菌溫床易感染

2025/06/24 21:28

張瑜芹說明，內褲之所以需要定期汰換，關鍵在於外陰部的結構屬於黏膜組織，就像口腔、鼻腔一樣，天然防禦力較低，容易成為細菌與黴菌入侵的管道；圖為情境照。（圖取自freepik）

張瑜芹說明，內褲之所以需要定期汰換，關鍵在於外陰部的結構屬於黏膜組織，就像口腔、鼻腔一樣，天然防禦力較低，容易成為細菌與黴菌入侵的管道；圖為情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕不少人認為內褲「沒破就能穿」，但其實這樣的習慣，可能早已讓細菌、黴菌悄悄在貼身衣物裡「開派對」。新竹國泰綜合醫院婦產科主治醫師張瑜芹在粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文指出，內褲之所以需要定期汰換，關鍵在於外陰部部分結構屬於黏膜組織，就像口腔、鼻腔一樣，天然防禦力較低，容易成為細菌與黴菌入侵的管道。

張瑜芹說明，內褲每天承接分泌物、汗水、甚至尿液殘留，如果洗淨不完全，或洗衣機本身未定期清潔消毒，這些殘留物將成為細菌與黴菌的天堂。根據研究，洗衣機內槽使用約20次後，細菌量甚至高達馬桶水的3倍，常見的包括大腸桿菌、念珠菌與葡萄球菌等致病菌。

長期穿著未汰換的內褲，可能成為反覆感染的溫床，對健康帶來諸多風險，包括搔癢、灼熱感、異味等不適，不僅影響日常生活，嚴重時還可能造成黏膜受損，導致性行為疼痛，甚至可能擴散至子宮、輸卵管，引發骨盆腔發炎。

張瑜芹說，長期穿著未汰換的內褲，可能成為反覆感染的溫床，對健康帶來諸多風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

張瑜芹說，長期穿著未汰換的內褲，可能成為反覆感染的溫床，對健康帶來諸多風險；圖為情境照。（圖取自freepik）

對孕婦而言，更需特別注意。張瑜芹提醒，孕期私密處感染，恐增加早產、胎膜早破及胎兒感染的風險。孕期分泌物變多，建議每日更換，必要時一天兩件。

她也提供大家簡單易行的建議：一般情況下，應每3至6個月汰換內褲一次，依穿著頻率彈性調整；若發現內褲鬆弛、出現黃漬或異味，應立即丟棄。在清洗方式方面，內褲可使用洗衣機，但應與襪子等衣物分開清洗，並搭配曬太陽或熱水浸泡，以降低病菌殘留風險。

張瑜芹提醒，一件內褲只需花費數十元，但若感染發炎，掛號費、藥費與回診費用加總後恐怕遠超這個數字，更別提因不適帶來的情緒壓力。她強調：「別等到痠、癢、痛才後悔，丟掉一件舊內褲，或許就是守護健康的第一步。」

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