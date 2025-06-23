健康網》孩子每日盯螢幕逾1小時恐情緒不穩！ 研究揭3風險

醫師指出，孩子每日只要使用螢幕超過1小時，出現過動、情緒不穩、攻擊行為的風險越高；圖為情境照。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕在餐廳用餐時，經常可以看到孩子一哭鬧，父母就派出3C來育兒，讓他們安靜，且螢幕一盯就是好幾個小時。恆新復健科診所醫師王思恒引述國外研究指出，孩子每日只要使用螢幕超過1小時，出現過動、情緒不穩、攻擊行為的風險就越高；但若是父母陪玩的互動式螢幕活動，則可能有正面影響。

孩子狂看3C 當心出現社交障礙

王思恒在臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，該研究是2025年發表的1項系統性回顧與統合分析，針對5歲以下兒童的螢幕使用，進行深入探討。

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研究發現，兒童1天只要使用螢幕超過1小時，社交與情緒發展風險越高，出現過動與注意力不集中、情緒不穩與焦慮，又或是攻擊行為、退縮、難以建立社交關係等問題的機率也會上升。

父母陪玩3C 具正面影響的可能

然而，王思恒表示，不是所有的使用螢幕時間都會造成負面效果。像與父母共玩教育遊戲的互動式螢幕活動，可能有正面影響；而沒有人陪、被動觀看的卡通，則對兒童情緒與語言發展最有害。

醫師分享，與父母共玩的互動式螢幕活動，較可能對兒童有正面影響；圖為情境照。（圖取自freepik）

王思恒分享，美國小兒科學會建議，2歲以下避免使用螢幕（視訊通話除外），2–5歲則每日不超過1小時，且需由成人陪同觀看。

王思恒強調，小朋友大腦前額葉尚未成熟，自我控制能力還不夠好，也更難抗拒螢幕上有趣的聲音，極容易被影像給吸引。他建議，家長應控管孩子使用螢幕的時間，並且選擇互動式、教育性內容，讓手機、平板帶給孩子的，都是正面影響。

此外，他也提到，使用螢幕時間過長不只對兒童有害，就連大人過度使用手機，都會讓注意力、記性變差，心情變浮躁。

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