健康網》「它」高鉀、低熱量、蛋白豐！ 漁業署揭挑選4關鍵

漁業署表示，臺灣鯛富含鉀、B12，能幫助穩定血壓、維持腸道健康，其低熱量、高蛋白的特性，也是控制熱量的好選擇。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏至過後，是不是經常熱到沒胃口，或是常進出冷氣房，忽冷忽熱使心血管受到影響？漁業署在臉書專頁「農業部漁業署」發文分享，有上述情況的民眾可以攝取富含鉀、維生素B12的「臺灣鯛」，不僅能幫助穩定血壓、維持腸道健康，其低熱量、高蛋白的特性，也是控制熱量的好選擇；若要購買冰鮮全魚，則要注意魚眼明亮、魚鰓鮮紅無異味、鱗片具光澤、魚體有彈性4個重點。

漁業署表示，臺灣鯛作為高品質的吳郭魚，全年皆產，價格平實且品質穩定，擁有肉多剩少、方便料理的特點，且蛋白質含量高、熱量低、富含維生素B12、高鉀且低鈉，是夏季健身、控制熱量攝取、維持腸胃系統順利運作及穩定血壓的好食材。

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因應現代社會逐漸重視環性永續的風氣，漁業署說，臺灣鯛養殖方式也朝向「生態養殖」或「循環水養殖」等友善養殖方式，符合永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）第2、6及12等多種項目，並有許多產品已取得產銷履歷及ASC認證，使養殖過程、加工、銷售資訊逐漸透明化，讓消費者能安心購買。

漁業署指出，臺灣鯛的形式有很多，在傳統市場、超市、大賣場、線上通路，均有多種產品供消費者選擇，如冰鮮全魚、魚片、魚排、魚下巴、魚皮或蒲燒等熱食，甚至有魚鱗萃取的膠原蛋白所製成的保健品或美容保養品，

漁業署也分享購買冰鮮全魚的要點，需觀察明亮魚眼、鮮紅無異味的魚鰓、光澤完整的鱗片、摸起來堅實有彈性的魚體；若是切片及相關加工產品，則要留意外包裝上產品標示資訊的完整性，並優先選擇擁有產銷履歷標示的產品。

漁業署分享，購買冰鮮全魚要注意魚眼是否明亮、魚鰓是否鮮紅無異味、鱗片是否光澤完整、魚體摸起來是否堅實有彈性。（資料照）

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