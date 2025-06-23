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健康網》「它」高鉀、低熱量、蛋白豐！ 漁業署揭挑選4關鍵

2025/06/23 17:00

漁業署表示，臺灣鯛富含鉀、B12，能幫助穩定血壓、維持腸道健康，其低熱量、高蛋白的特性，也是控制熱量的好選擇。（資料照）

漁業署表示，臺灣鯛富含鉀、B12，能幫助穩定血壓、維持腸道健康，其低熱量、高蛋白的特性，也是控制熱量的好選擇。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕夏至過後，是不是經常熱到沒胃口，或是常進出冷氣房，忽冷忽熱使心血管受到影響？漁業署在臉書專頁「農業部漁業署」發文分享，有上述情況的民眾可以攝取富含鉀、維生素B12的「臺灣鯛」，不僅能幫助穩定血壓、維持腸道健康，其低熱量、高蛋白的特性，也是控制熱量的好選擇；若要購買冰鮮全魚，則要注意魚眼明亮、魚鰓鮮紅無異味、鱗片具光澤、魚體有彈性4個重點。

漁業署表示，臺灣鯛作為高品質的吳郭魚，全年皆產，價格平實且品質穩定，擁有肉多剩少、方便料理的特點，且蛋白質含量高、熱量低、富含維生素B12、高鉀且低鈉，是夏季健身、控制熱量攝取、維持腸胃系統順利運作及穩定血壓的好食材。

因應現代社會逐漸重視環性永續的風氣，漁業署說，臺灣鯛養殖方式也朝向「生態養殖」或「循環水養殖」等友善養殖方式，符合永續發展目標（Sustainable Development Goals, SDGs）第2、6及12等多種項目，並有許多產品已取得產銷履歷及ASC認證，使養殖過程、加工、銷售資訊逐漸透明化，讓消費者能安心購買。

漁業署指出，臺灣鯛的形式有很多，在傳統市場、超市、大賣場、線上通路，均有多種產品供消費者選擇，如冰鮮全魚、魚片、魚排、魚下巴、魚皮或蒲燒等熱食，甚至有魚鱗萃取的膠原蛋白所製成的保健品或美容保養品，

漁業署也分享購買冰鮮全魚的要點，需觀察明亮魚眼鮮紅無異味的魚鰓光澤完整的鱗片摸起來堅實有彈性的魚體；若是切片及相關加工產品，則要留意外包裝上產品標示資訊的完整性，並優先選擇擁有產銷履歷標示的產品。

漁業署分享，購買冰鮮全魚要注意魚眼是否明亮、魚鰓是否鮮紅無異味、鱗片是否光澤完整、魚體摸起來是否堅實有彈性。（資料照）

漁業署分享，購買冰鮮全魚要注意魚眼是否明亮、魚鰓是否鮮紅無異味、鱗片是否光澤完整、魚體摸起來是否堅實有彈性。（資料照）

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