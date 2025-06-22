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高蛋白食品是智商稅？營養學家：多數人攝取已足夠

2025/06/22 11:59

市售高蛋白補充品琳瑯滿目，但最新報導引述營養學家警告，多數人日常飲食的蛋白質攝取量已足夠，額外補充不僅可能多餘，更應注意產品背後是否隱藏高糖、高脂肪等陷阱。（資料照）

市售高蛋白補充品琳瑯滿目，但最新報導引述營養學家警告，多數人日常飲食的蛋白質攝取量已足夠，額外補充不僅可能多餘，更應注意產品背後是否隱藏高糖、高脂肪等陷阱。（資料照）

紀麗君／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕近年來，從奶昔、穀物棒到鬆餅甚至爆米花，市面上充斥著各種標榜「高蛋白」的食品，彷彿時刻在提醒消費者：你該補充更多蛋白質了。然而，根據《美聯社》的分析報導，多位營養學專家指出，這股風潮更多是基於商業利潤的行銷策略，而非科學根據。對絕大多數飲食正常的人而言，你很可能並不需要那些額外添加的蛋白質。

英國倫敦帝國學院的營養學家阿馬蒂（Federica Amati）直言：「為食品添加蛋白質，對食品公司的利潤非常有利。但這並非基於健康考量，也沒有科學支持。」

報導指出，蛋白質對人體固然重要，但我們的身體遠比想像的更有效率。蛋白質由胺基酸構成，而人體自身就能製造絕大多數所需的胺基酸。

阿馬蒂解釋：「只要我們攝取了足夠的食物總量，我們的身體就已適應得很好，能確保重組和改變這些胺基酸的結構單元，來滿足我們的需求。」

那麼，到底需要多少蛋白質？世界衛生組織（WHO）建議，健康成年人每日的蛋白質攝取量約為「每公斤體重0.8公克」。換算下來，一名75公斤的男性約需60公克，而65公斤的女性約需50公克。專家表示，在美、英等已開發國家，絕大多數成年人的日常攝取量都遠高於此標準。

英國營養基金會的營養學家貝內拉姆（Bridget Benelam）補充，在3餐中分散攝取蛋白質，比1次性大量攝取，更有助於維持肌肉功能。她建議，蛋白質的來源應多樣化，豆類、魚類、堅果、蔬菜與肉類都是優良的選擇。

專家特別提醒，消費者應警惕那些「高蛋白」加工食品。阿馬蒂建議，購買前應仔細檢查成分表，確保它們沒有為了口感而添加過量的糖和脂肪。對於那些希望增強肌肉的人，她的建議更為直接：進行重量訓練。

「如果你擔心自己的身體組成和肌肉力量，你應該去舉起更重的重量，給你的身體帶來挑戰，」阿馬蒂說，「單純吃一根高蛋白能量棒，並不會有任何幫助。」

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