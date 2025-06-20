林芳郁罹失智》醫：認識的醫師年輕失智 多投入這些科

前衛生署長林芳郁近日驚傳罹患失智症。（資料照）

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葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕前衛生署長、國內心臟外科權威林芳郁，曾任多家醫學中心之院長，近日傳出在退休後罹患失智症。湞媄診所院長王姿允評論，他看過很多約莫60幾歲的醫師罹患失智症，共通點為「外科系」，可能是因為風險極高，難有良好睡眠。

林芳郁曾任台大醫院、台北榮總與亞東醫院等醫學中心的院長。在5年前失智症發病，同為醫師的妻子林靜芸近日出書分享照顧者經驗。王姿允在粉專「王姿允醫師。我的無齡秘笈。」談到，她認識很多年紀輕輕60幾歲得到失智症的名醫，共同點就是「外科系」（包括骨科、婦產科）；這些科大多有高風險，沒辦法有良好的睡眠時間。

王姿允引用2023年《American journal of preventive medication》期刊針對65歲以上6284位被診斷失智症的過去10年資料，發現入睡困難 （躺下來大於30分鐘睡不著）者會增加51%失智症風險，使用安眠藥者增加30%失智症風險，而提早起床無法再入睡則不影響。另外，睡眠時間不足（小於7小時）也是問題，一個晚上嚴重的睡眠不足會提高β-類澱粉樣蛋白和tau蛋白的水平，這些都跟阿茲海默症有關。

但王姿允提到，2025年的一篇review研究，則尚未找到睡眠障礙跟失智症的顯著相關，可能跟背景資料不同有關。但另一篇5132高齡者的研究，有觀察到睡眠不足跟記憶減退的速度還有資料處理的速度都有顯著關係，看得出跟認知功能的退化有關。

最後王姿允感嘆，醫師真的是完全不受勞基法保障的工作，有些刀一站就是好幾小時。「我一直都非常敬佩外科系醫師，因為他們的確是冒著各種讓身心不健康的風險，在任何患者需要緊急手術的時候或產婦需要緊急生產的時候犧牲自己的睡眠跟健康。」

心臟外科權威林芳郁現已退休，近日驚傳罹患失智症。有醫師觀察，在年紀尚輕卻發生失智的醫師中，「外科系」佔多數。（資料照）

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