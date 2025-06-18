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健康網》吃蠶豆保留「它」纖維、多酚豐！ 營養師：忌1吃法

2025/06/18 10:31

營養師分享，享用蠶豆時應保留「外衣」，其富含膳食纖維、多酚及礦物質，對身體有益；示意圖。（圖取自photoAC）

營養師分享，享用蠶豆時應保留「外衣」，其富含膳食纖維、多酚及礦物質，對身體有益；示意圖。（圖取自photoAC）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕蠶豆，新鮮美味且口感豐富，但並不是每個人都適合享用，像蠶豆症患者就不宜吃，而一般人在吃法上也有些地方需注意！營養師老辜表示，享用蠶豆時應保留「外衣」，它富含膳食纖維、多酚及礦物質，對身體有益；另外，烹煮上也要確實加熱，千萬別生吃，才能降低蠶豆毒性，提高營養價值。

老辜在臉書專頁「老辜營養與科學」發文分享，蠶豆營養價值高，富含促進身體健康的植化素，其雖美味，卻含有抗營養因子，會干擾特定營養素吸收。因此，食用蠶豆時，提升營養及降低毒性就很重要，而蠶豆症族群更應該要避免食用。

蠶豆連皮吃 纖維、植化素更多

老辜指出，蠶豆有豐富的膳食纖維，包含可溶性與不可溶性2種。整顆蠶豆種子，含有15-30%的膳食纖維；而在蠶豆種皮，也就是每顆蠶豆的外衣上，更是有高達82.3%的膳食纖維。

不僅如此，蠶豆還含有多種促進健康的植化素，包含多酚類、類黃酮、木脂素，以及萜類化合物，相較於蠶豆種子，蠶豆種皮的多酚含量、礦物質及抗氧化活性都比較高。因此，享用蠶豆時最好連同種皮一起吃下肚。

蠶豆2大健康益處

老辜分享，相關研究於2021年表明，蠶豆中的澱粉，約有46.7%都屬於抗性澱粉，能減緩消化速率，降低血糖反應時間。

另外，蠶豆還含有一種多巴胺的前驅物：左旋多巴（L-DOPA），未來有可能應用於「帕金森氏症」的輔助治療，成為不錯的機能性食品，相關研究正在投入中。

具抗營養因子 蠶豆症患者忌食

老辜說明，成熟的蠶豆種子，含有多種抗營養因子，包含植酸、皂素、凝集素、寡糖、縮合型單寧、胰蛋白酶抑制劑及其它蛋白酶抑制劑等，會干擾特定營養素吸收。

其中，「Vicine與Convicine」是蠶豆中最主要的抗營養因子。對於缺乏特定G6PD酵素的蠶豆症族群（Favism）而言，這會限制其身體生成具有抗氧化力的「還原型穀胱甘肽（glutathione）」，一旦體內生成不足，將會大幅減少清除自由基的能力。

若是蠶豆症族群不小心食用了蠶豆，還會引發嚴重的氧化壓力，使紅血球損傷，影響攜帶鐵質的能力，最終發生溶血性貧血

營養師指出，蠶豆症族群若不小心食用蠶豆，恐會發生溶血性貧血；圖為情境照。（圖取自freepik）

營養師指出，蠶豆症族群若不小心食用蠶豆，恐會發生溶血性貧血；圖為情境照。（圖取自freepik）

而「植酸」這項抗營養因子，是一種螯合劑，會抑制二價陽離子（如鐵、鋅、鈣、鎂）的吸收情況，也會與礦物質及蛋白質形成複合體，進而降低它們的生物可利用率。

老辜指出，蠶豆症相關臨床症狀包括黃疸能量不足的疲倦感呼吸困難或心跳微弱且加快。由於過去大約每100個新生兒，就有3個被檢驗出患有蠶豆症，所以他建議，新生兒一定要做「新生兒先天性代謝異常疾病篩檢」，早點發現才能及時預防，避免悲劇。

加熱、泡水 都能降低蠶豆毒性

老辜分享，目前科學界對於蠶豆的多種抗營養因子，有一些適當的處理與加工方式來降低其毒性，例如去殼、浸泡、高壓蒸煮、發芽、擠壓成型、發酵以及酵素處理；水煮或烘烤則是常見的「熱處理」程序，除了可增添口感，也能破壞特定蛋白質，減少鹼類含量。

他以植酸為例，列出2個降低蠶豆毒性的方法：

●單純用水浸泡蠶豆，能降低蠶豆中植酸，但其鐵含量也降低達39%。

●若於浸泡蠶豆的液體中，額外添加植酸酶，可有效分解植酸；同時，也能有效減少鐵流失的程度，減少約10%左右。

老辜表示，一般人就記得浸泡再換水即可，流失一些鐵質並沒關係；但若是全素食者，在正餐後吃上1份富含維生素C的水果，增加飲食中植物鐵質的利用率會更好。

蠶豆可取代穀物 助生態永續

老辜提到，蠶豆對於農務作業也有好處，因其具備固氮能力，可作為穀物替代作物，有助於農民實踐永續農業，達成環境友善的發展目標。

而蠶豆經由適當烹調後，可納入人們的均衡飲食餐盤中，在蛋白質互補的條件下，作為取代部分動物性蛋白質的替代選項；這樣的飲食方式，也有助於生態永續發展。

最後，老辜提醒，若已明確知道自身患有蠶豆症，就不要碰蠶豆與其製品。因為我們無法確保對方的熱處理是否徹底，若有一些沒煮好卻一起加入到料理中的情況，可能會帶來殃及生命的危險；至於一般人在吃蠶豆時，切記不要生吃，加熱確實才能降低對身體的傷害。

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