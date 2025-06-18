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健康網》想活得久又健康 看看長壽醫師做了什麼？

2025/06/18 09:27

醫師阿維尼許．瑞迪喜歡把運動簡單分成兩大類：5成重量訓練，5成心肺訓練，以維持健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

醫師阿維尼許．瑞迪喜歡把運動簡單分成兩大類：5成重量訓練，5成心肺訓練，以維持健康；圖為情境照。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人人都希望擁有健康的長壽生活，甚至不惜為此砸大錢。一位致力於長壽研究的醫師阿維尼許．瑞迪（音譯，Dr. Avinish Reddy），平日指導病人規劃日常生活，以保持最佳健康狀態。他在接受《CNBC》專訪時指出，「想活得長又健康，其實沒那麼複雜」，從生活中找到運動、認知、社交、飲食等方面的平衡，才能在創造更多回憶和精彩經歷。

《CNBC》報導一位專門研究長壽的醫師阿維尼許．瑞迪的日常習慣。2022年起，他開始研究長壽，並教導病人規劃每日生活，維持最佳健康狀態。2024年創立自己的診所，在開設自己的診所前，他曾與全球知名的長壽醫學研究專家、醫師彼得．阿提亞（Dr. Peter Attia）合作1年多。

針對病人的規劃，醫師阿維尼許．瑞迪的工作重點是「確保病人感受到支持，並追蹤我認為每天需要追蹤的一切」。醫師阿維尼許．瑞迪將自己的醫療工作分成4大面向來思考，醫療面向：安排抽血檢查和影像檢查；運動面向：幫病人媒合健身教練；營養面向：為病人配對營養師，並監測血糖波動、熱量與營養素攝取；生活面向：著重改善壓力、睡眠、情緒健康與人際關係等方面。

長壽指南：運動、認知、社交與營養 

長壽醫生阿維尼許．瑞迪認為，長壽其實沒那麼複雜，以下是他的日常做法：

1.運動

醫師阿維尼許．瑞迪喜歡把運動簡單分成兩大類：5成重量訓練，5成心肺訓練。每週3天在健身房做重訓，另外3天進行心肺訓練，像是騎腳踏車、跑步機等有氧運動。

研究顯示，透過心肺訓練來提升VO2 Max（最大攝氧量），這個指標跟長壽有直接關聯。因此，他每週3天的心肺訓練中，通常2天低強度，時間大約45分鐘到1小時。而第3天則是重點，目的是提升VO2 Max，他做3分鐘高強度的有氧運動，接著休息3分鐘，這樣的循環做4到5次。

2.重視大腦健康

醫師阿維尼許．瑞迪推薦幾種保健品，包括Omega-3脂肪酸，以及維生素B群，像是B12、B9和B6。

他更強調運動的重要，因為規律運動可以降低罹患失智症的風險。而且，有些特定的活動也能降低帕金森氏症和失智症的風險，例如，需要手眼協調的球類運動，像是乒乓球，或是網球。

未來，他還計畫學習1種樂器或學習新語言，這些活動會用到大腦不同的區域，有助降低失智症的風險。

3.維持社交生活

一項哈佛的研究持續多年，追蹤好幾代男性，結果發現那些最幸福、活得最長久的人，都是擁有最強社交關係的人。醫師阿維尼許．瑞迪表示，自己一直記得這個結論。

對他來說，最重要的是每天和父母保持聯繫，雖然他現在不住在父母附近，也會和大學室友及朋友保持聯絡。除此之外，參加社區活動，也能建立更多社交關係。

對醫師阿維尼許．瑞迪來說，攝取足夠蛋白質其實很簡單，所以他更注重蔬菜的攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

對醫師阿維尼許．瑞迪來說，攝取足夠蛋白質其實很簡單，所以他更注重蔬菜的攝取；圖為情境照。（圖取自freepik）

4.飲食習慣

近幾年大家很重視蛋白質，蛋白質確實很重要，但對醫師阿維尼許．瑞迪來說，攝取足夠蛋白質其實很簡單，所以他更注重蔬菜的攝取。他會確保午餐吃沙拉，晚餐也會多吃蔬菜。在健康上，如果能多關注自己較弱的地方，或平常不注意的部分，才會看到最大成效。

此外，他每年會使用一次連續血糖監測器，持續幾週，這樣可以觀察哪些食物會讓他的血糖飆升，藉此調整飲食。

醫師阿維尼許．瑞迪表示，他也想長壽，但更重要的是創造回憶和精彩的經歷。「這也是為什麼我不會過度執著於某一件事。」如果你想活得完美無缺，就無法體驗所有想要的人生經歷。所以，他的目標是找到平衡，在家時持續維持規律的睡眠、運動和飲食。

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