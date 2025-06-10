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健康網》腰圍超標=心血管危機？ 「4種腹型」飲食策略一次看
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕根據國健署統計，台灣19歲以上女性中，竟有超過一半腰圍超標，64歲以上更高達75%。不僅影響外觀，更會增加心血管疾病機率！營養師高敏敏解析鮪魚肚、小腹肚、啤酒肚及壓力肚4種腹型成因，並提供改善方法，對症下藥，才能從根本解決問題。
高敏敏在臉書「高敏敏 營養師」指出，測量腰圍能判斷腹部肥胖程度，更是反映內臟脂肪的堆積、判斷心血管疾病風險高低的重要指標。男性腰圍≧90公分、女性腰圍≧80公分，代表腰圍過粗。很多研究及臨床經驗都發現腹部肥胖、腰圍過胖會增加心血管疾病機率！
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台灣女性過半數腰圍超標 64歲以上更高達75%
根據國健署資料指出，台灣女性半數以上腰圍超標！
●19歲以上腰圍超標達52.9%
●45-64以上腰圍超標達 59%
●64-74以上腰圍超標達75%
高敏敏指出，生活壓力大及疲累，會讓人忍不住藉由品嚐美食紓壓，但是腰圍一直變粗也不是辦法，因此根據臨床諮詢中常見的分類，提供飲食建議，希望能幫助有肚肚困擾者有效改善。
鮪魚肚常見肉食者 天天5蔬果助改善
●特徵：肥肥軟軟，坐下時會分2層，而且全身偏肉。
●原因：每天大魚大肉、無肉不歡、少吃蔬果。
●改變之道：建議從改變飲食觀念開始，像是每天蔬果579，肉不超過1.5個手掌大小。
小腹肚好發經期不順者 多喝水及運動很重要
●特徵：小腹肚常出現在女性身上，特徵是肚臍以下腹部凸起，尤其是穿緊身裙時特別明顯。
●原因：經常便秘、常久坐不動、經期不順又愛喝冰飲。
●改變之道：建議多吃蔬果、多喝水、多運動 並且注重經期前中後的調理。
男性常見啤酒肚 建議吃原型食物、無糖飲
●特徵：常常出現在男性身上，特徵是全身不一定胖，但肚子就是圓滾滾的。
●原因：常常喝酒過量、吃加工食物、飲食重鹹重口味，或是精製糖攝取過多。
●改變之道：建議飲酒適量就好，不要吃太重鹹或重甜，可以多吃食物的原型，若想喝飲料請改無糖。
壓力荷爾蒙刺激食慾上升 壓力肚者應補鈣、鎂
●特徵：肚子連帶腰間贅肉整圈脂肪肥胖，體重不斷上升。
●原因：壓力荷爾蒙刺激食慾上升，使脂肪堆積，體重一直往上加。
●改變之道：建議早睡早起、不要熬夜，多多補充礦物質鈣、鎂或色胺酸食物 幫助放鬆心情，也可以藉由運動調整壓力荷爾蒙。
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