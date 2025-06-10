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健康網》腰圍超標=心血管危機？ 「4種腹型」飲食策略一次看

2025/06/10 18:25

營養師高敏敏指出，腰圍超標和飲食、壓力及生活習慣都有關，對症改善，也有助心血管健康；示意圖。（圖擷取自photoAC）

營養師高敏敏指出，腰圍超標和飲食、壓力及生活習慣都有關，對症改善，也有助心血管健康；示意圖。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕根據國健署統計，台灣19歲以上女性中，竟有超過一半腰圍超標，64歲以上更高達75%。不僅影響外觀，更會增加心血管疾病機率！營養師高敏敏解析鮪魚肚、小腹肚、啤酒肚及壓力肚4種腹型成因，並提供改善方法，對症下藥，才能從根本解決問題。

高敏敏在臉書「高敏敏 營養師」指出，測量腰圍能判斷腹部肥胖程度，更是反映內臟脂肪的堆積、判斷心血管疾病風險高低的重要指標。男性腰圍≧90公分、女性腰圍≧80公分，代表腰圍過粗。很多研究及臨床經驗都發現腹部肥胖、腰圍過胖會增加心血管疾病機率！

台灣女性過半數腰圍超標 64歲以上更高達75%

根據國健署資料指出，台灣女性半數以上腰圍超標！

●19歲以上腰圍超標達52.9%

●45-64以上腰圍超標達 59%

●64-74以上腰圍超標達75%

高敏敏指出，生活壓力大及疲累，會讓人忍不住藉由品嚐美食紓壓，但是腰圍一直變粗也不是辦法，因此根據臨床諮詢中常見的分類，提供飲食建議，希望能幫助有肚肚困擾者有效改善。

女性腰圍≧80公分，代表腰圍過粗；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

女性腰圍≧80公分，代表腰圍過粗；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

鮪魚肚常見肉食者 天天5蔬果助改善

●特徵：肥肥軟軟，坐下時會分2層，而且全身偏肉。

●原因：每天大魚大肉、無肉不歡、少吃蔬果。

●改變之道：建議從改變飲食觀念開始，像是每天蔬果579，肉不超過1.5個手掌大小。

小腹肚好發經期不順者 多喝水及運動很重要

●特徵：小腹肚常出現在女性身上，特徵是肚臍以下腹部凸起，尤其是穿緊身裙時特別明顯。

●原因：經常便秘、常久坐不動、經期不順又愛喝冰飲。

●改變之道：建議多吃蔬果、多喝水、多運動 並且注重經期前中後的調理。

男性常見啤酒肚 建議吃原型食物、無糖飲

●特徵：常常出現在男性身上，特徵是全身不一定胖，但肚子就是圓滾滾的。

●原因：常常喝酒過量、吃加工食物、飲食重鹹重口味，或是精製糖攝取過多。

●改變之道：建議飲酒適量就好，不要吃太重鹹或重甜，可以多吃食物的原型，若想喝飲料請改無糖。

啤酒肚常常出現在男性身上，改善之道在於飲酒適量就好，不要吃太重鹹或重甜，可以多吃食物的原型，若想喝飲料請改無糖；示意圖。（圖擷取自freepik）

啤酒肚常常出現在男性身上，改善之道在於飲酒適量就好，不要吃太重鹹或重甜，可以多吃食物的原型，若想喝飲料請改無糖；示意圖。（圖擷取自freepik）

壓力荷爾蒙刺激食慾上升 壓力肚者應補鈣、鎂

●特徵：肚子連帶腰間贅肉整圈脂肪肥胖，體重不斷上升。

●原因：壓力荷爾蒙刺激食慾上升，使脂肪堆積，體重一直往上加。

●改變之道：建議早睡早起、不要熬夜，多多補充礦物質鈣、鎂或色胺酸食物 幫助放鬆心情，也可以藉由運動調整壓力荷爾蒙。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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