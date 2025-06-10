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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》真「長壽果」！ 研究：這款花生每天吃25克助緩老

2025/06/10 11:47

研究顯示，每天吃25克帶皮烘烤花生，可以顯著延長細胞染色體的端粒長度；示意圖。（圖取自freepik）

研究顯示，每天吃25克帶皮烘烤花生，可以顯著延長細胞染色體的端粒長度；示意圖。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕花生營養價值高，又被稱為「長壽果」！台北榮總遺傳優生科主任張家銘引述國外研究顯示，每天吃25克帶皮烘烤花生（skin-roasted peanuts），可以顯著延長細胞染色體的端粒長度（telomere length），而端粒正是決定細胞壽命與老化速度的關鍵密碼，建議每天吃25克帶皮烘烤花生，更健康。

張家銘於臉書專頁「基因醫師張家銘」發文分享，花生又被稱作長壽果、長生果。花生不只象徵長壽，它真的能讓細胞活得久一點。據今（2025）年發表於《Antioxidants》期刊的臨床試驗，來自西班牙巴塞隆納的研究團隊，將58名18-33歲的健康年輕人分3組，每天吃不同形式的花生產品持續6個月。

結果發現，只有每天吃25克帶殼烘烤花生組，端粒長度顯著增加，平均增加0.53個單位。這個數字看起來不大，但在細胞層面上，已是極具意義的年輕化變化。更驚人的是，那組參與者中沒有人出現端粒快速縮短的現象，而這現象在其他組別（花生醬與對照醬）卻分別有22%與38%的比例，意味著帶殼烘烤花生能守住細胞的時間密碼。

研究發現，吃花生醬會使細胞染色體的端粒長度縮短；示意圖。（圖取自freepik）

研究發現，吃花生醬會使細胞染色體的端粒長度縮短；示意圖。（圖取自freepik）

端粒決定我們的「生物年齡」

何謂端粒？張家銘說明，端粒就像是染色體末端的塑膠封套，保護著我們的遺傳訊息。每次細胞分裂，端粒就會縮短一些，縮短得越快，老化越快；反之，縮短得越慢，就更有機會延緩疾病與衰老的腳步，這就是所謂的「生物年齡」。

花生紅皮富營養 烘烤保留纖維與植化素

連皮與烘烤的意義，不只是口感，而是營養完整性。張家銘解釋，花生那層紅皮是花生保健力的核心，其富含m-香豆酸（m-coumaric acid）、白藜蘆醇（resveratrol）、多酚類（polyphenols）等天然抗氧化物質，能清除自由基、減少DNA損傷，減緩端粒縮短。而烘烤處理不但讓花生更香脆，也保留纖維與植化素，反觀加工成花生醬時，會破壞部分活性成分與纖維結構，無法提供相同細胞保護力。

張家銘說，無須大費周章改變飲食結構，只要每天吃約25克連皮的烘烤花生，就可能讓細胞年輕一點，健康多一點，舉例來說，可以在早餐燕麥粥或優格中加入1小撮、下午肚子餓時當點心，或是撒在沙拉、便當、湯品上增加口感，記得選擇無調味、非油炸、連皮者效果最佳。

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