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健康 > 抗老養生 > 運動復健

健康網》不只疲勞！ 研究：「1習慣」影響運動表現與恢復力

2025/06/10 14:10

研究發現，逾40%運動員有睡眠不足問題，恐影響運動表現與肌肉修復；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

研究發現，逾40%運動員有睡眠不足問題，恐影響運動表現與肌肉修復；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕睡眠不足不只影響精神，也會影響您的運動表現！桃園聯新運醫中心醫師吳易澄引述國外研究指出，逾40%運動員睡眠不足，不只會影響運動表現與肌肉修復，還會提高發炎與荷爾蒙失調風險。

睡眠有益於運動員表現

為什麼睡眠對運動員這麼重要？吳易澄於臉書專頁「吳易澄醫師-運動醫學 復健醫學」發文引述研究歸納出3大原因：

1.肌肉修復、荷爾蒙平衡：睡眠不足會降低睪固酮與生長激素，增加皮質醇與發炎因子IL-6，使人恢復更慢、肌肉更痛。

2.體能表現下降：無論是速度、爆發力、技巧、還是耐力，只要睡不好，第2天表現都會「腰斬」。

3.高風險族群：運動選手常因早訓、夜賽、頻繁移動與社交壓力，造成慢性睡眠赤字（每日少睡20-40%）。

研究顯示，睡眠不足會降低睪固酮與生長激素，增加皮質醇與發炎因子IL-6，使人恢復更慢、肌肉更痛；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

研究顯示，睡眠不足會降低睪固酮與生長激素，增加皮質醇與發炎因子IL-6，使人恢復更慢、肌肉更痛；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自photoAC）

研究人員認為，目前多數睡眠研究都是在健康人與實驗室進行，缺乏真實運動員場景的驗證，未來研究建議能觀察到4目標，包括：鎖定菁英運動員的真實數據、用長期追蹤+穿戴設備紀錄睡眠、導入AI預測與整合睡眠、表現與傷病風險，並設計並實踐個別化的睡眠策略。

每晚應睡滿8時50分至10小時

吳易澄指出，運動員若想恢復身體狀況，建議每晚睡滿8小時50分至10小時；若晚上睡眠不足，午睡45-90分鐘有助恢復；此外，睡前避免滑手機、重訓或高壓討論，並建議每週固定追蹤睡眠時間與品質，當作恢復指標之一。

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